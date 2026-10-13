Video: La Armada de Colombia interceptó una embarcación con 1.6 toneladas de droga

La Armada Nacional de Colombia incautó 1,671 kilogramos de sustancias ilícitas durante una operación de control marítimo en el Pacífico sur, luego de interceptar una embarcación tipo Go Fast que terminó naufragando mientras intentaba evadir a las autoridades.

De acuerdo con las autoridades, unidades de Guardacostas de Tumaco desplegaron una operación de búsqueda y rescate tras el hundimiento de la lancha.

Los uniformados lograron poner a salvo a sus tres tripulantes, dos ciudadanos colombianos y uno ecuatoriano, quienes posteriormente fueron capturados en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

Las inspecciones realizadas al material recuperado del mar permitieron establecer que el cargamento estaba compuesto por 1,620 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 51 kilogramos de marihuana, para un total de 1,671 toneladas de estupefacientes.

? En operaciones de control y seguridad marítima, la Armada de Nacional incautó 1.671 kilogramos de estupefacientes en aguas del Pacífico sur colombiano: 1.620 kg de clorhidrato de cocaína y 51 kg de marihuana.



???? Durante el procedimiento de interdicción a una embarcación? pic.twitter.com/OkV5Z4WIUd — Armada de Colombia (@ArmadaColombia) October 13, 2026

Según las autoridades navales, el decomiso representa un golpe económico para las organizaciones criminales transnacionales, al evitar que cerca de 17 millones de dólares ingresaran a sus finanzas.

Asimismo, se estima que la operación impidió la comercialización de aproximadamente cuatro millones de dosis en mercados ilegales internacionales.

Los tres tripulantes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes junto con las sustancias incautadas, para avanzar en las investigaciones correspondientes y determinar las posibles responsabilidades penales.

La operación se suma a las acciones de vigilancia e interdicción marítima que desarrolla la Armada colombiana para combatir el tráfico de drogas y evitar que las rutas del Pacífico sean utilizadas por redes del crimen organizado.

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