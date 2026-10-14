Carreras de caballos: el método del Cártel del Noreste para lavar dinero del narco

El Cártel del Noreste (CDN) habría utilizado las carreras de caballos cuarto de milla como parte de un esquema de lavado de dinero, mediante una red de hipódromos, caballerizas y empresas vinculadas con los sectores de la construcción, el transporte y los combustibles, de acuerdo con señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La información coloca bajo la lupa a la Cuadra San Dibanh, un establecimiento dedicado a la cría, entrenamiento y competencia de caballos de carreras, ubicado en el municipio de Anáhuac, Nuevo León.

Las autoridades estadounidenses identificaron al empresario Gamaliel Garza García como controlador de esta cuadra y lo señalaron por sus presuntos vínculos con el CDN.

Como parte de las medidas anunciadas, Washington impuso sanciones a cuatro personas y 11 entidades relacionadas con la presunta estructura financiera de la organización criminal.

La Molienda, una pieza clave del esquema

Uno de los establecimientos señalados es el Club La Molienda, ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que opera como hipódromo y centro de entretenimiento.

Según los señalamientos de las autoridades estadounidenses, el recinto habría generado ingresos para el grupo criminal mediante el cobro de cuotas a jinetes y espectadores.

? Estados Unidos señala que el Cártel del Noreste usó carreras de caballos para lavar dinero y una constructora con contratos públicos millonarios para financiar campañas políticas, sin identificar a los candidatos beneficiados.@Amilcar_Salazar con los detalles para? pic.twitter.com/XH8JrJy3OI — Alejandro Domínguez (@AlexDominguezB) October 14, 2026

Además, el Casino Centenario habría distribuido las carreras entre apostadores, en un entorno que también fue objeto de señalamientos por presuntas operaciones de lavado de dinero.

Los ejemplares vinculados con la Cuadra San Dibanh participan frecuentemente en La Molienda y en otros circuitos hípicos del país.

De acuerdo con el diario Milenio, la Cuadra San Dibanh tiene presencia en competencias de alto perfil en México y también participa en circuitos de Estados Unidos. Su actividad incluye la reproducción, preparación y entrenamiento de ejemplares de cuarto de milla.

Un esquema con antecedentes en Los Zetas

El uso de caballos de carreras para presuntamente blanquear recursos no sería una práctica nueva para esta organización.

Según el Departamento del Tesoro, entre 2008 y 2012, Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z-40, y su hermano Óscar Omar Treviño Morales, conocido como Z-42, compraron y vendieron caballos de carreras con dinero procedente del narcotráfico, además de entrenarlos y competir con ellos en Estados Unidos.

Las autoridades decomisaron 455 caballos cuarto de milla, así como hipódromos y centros de entrenamiento en Oklahoma, durante acciones relacionadas con aquellas operaciones.

Los señalamientos actuales apuntan a que el Cártel del Noreste habría retomado mecanismos similares para movilizar recursos a través de negocios vinculados con las carreras, aprovechando una actividad comercial que también incluye la compraventa, reproducción y preparación de ejemplares.

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