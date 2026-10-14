Horóscopo de hoy para Virgo del 14 octubre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 14 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

A tu alrededor circularán algunos rumores e indiscreciones, así que ten cuidado porque alguien podría hacer uso de esa información. Escucha las opiniones de las personas que se preocupan por ti. Con quienes no sean leales, guarda silencio y no cuentes ninguna confidencia.

Horóscopo de amor para Virgo

Permanece abierto a cosas nuevas en tu vida romántica Muchos cambios pueden ser de naturaleza positiva si eres capaz de dejar tus viejo hábitos y renuncias a ellos definitivamente. Si logras esto, al principio te siente abrumado, trata de manejar la transición y encontrarás que eres capaz de disfrutar una nueva forma de existencia con los demás.

Horóscopo de dinero para Virgo

Si quieres invertir tus ahorros en algo nuevo, es el momento de hacerlo. Las personas son honestas y abiertas, asi que puedes confiar hasta en tu asesor bancario. El manejara tu efectivo con cuidado, no solo pensando en su propia ganancia. Si estás pensando invertir en algo más tangible, no dudes en pedir ayuda a otros. Si decides no hacerlo, no habrá consecuencias adversas.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Eres un gran éxito en las reuniones sociales. Toma ventaja y juega un pequeño juego con tu pareja: ignorándola y coqueteando sin pena con otros en el grupo. Tan rápido como acabe la tarde, estarán tan calientes el uno por el otro que no serán capaces de esperar. Una nota de precaución: arreglalo previamente, para que no haya escenas de celos.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Virgo
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