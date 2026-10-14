Operación “Ice Breaker”: desmantelan red que distribuía cocaína y fentanilo en Florida

Más de dos docenas de sospechosos enfrentan cargos tras una investigación encubierta sobre una importante organización de narcotráfico que operaba en varios condados del sur de Florida, informaron las autoridades.

La Operación “Ice Breaker” se centró en la organización que operaba en Broward, Palm Beach y St. Lucie, declaró el fiscal general de Florida, James Uthmeier, en una conferencia de prensa.

Uthmeier explicó que la organización distribuía grandes cantidades de cocaína, fentanilo, metanfetamina y otras sustancias controladas que se enviaban desde California a Florida mediante transportistas de carga terrestre que desconocían la mercancía que transportaban.

La Oficina del Sheriff de Palm Beach inició la investigación en marzo, luego de que la actividad en redes sociales los condujera a un distribuidor local de drogas.

Investigadores encubiertos realizaron compras controladas e iniciaron vigilancia, descubriendo así una red de narcotráfico bien organizada.

Los investigadores identificaron a un importante proveedor, Ariel Fernández-Alonso, quien declaró recibir entre 50 y 60 kilogramos de cocaína cada 15 días, informaron las autoridades.

A dangerous drug trafficking operation spanning multiple Florida counties has been dismantled. @AGJamesUthmeier announced the arrests of individuals involved in an organized drug trafficking network operating across Palm Beach, St. Lucie, and Broward counties, with more arrests? pic.twitter.com/d2JlZLb6gM — Florida Department of Law Enforcement (@fdlepio) October 13, 2026

Las autoridades localizaron un cargamento mientras Fernández-Alonso y su cómplice desarmaban un palé que contenía más de 40 kilogramos de cocaína, informó Uthmeier.

Durante el fin de semana, las autoridades ejecutaron órdenes de allanamiento en los condados de Broward, Palm Beach y St. Lucie, arrestando a varios sospechosos e incautando al menos 45 kilogramos de cocaína, además de pastillas de oxicodona y fentanilo.

Hasta el momento, 25 personas enfrentan cargos y 19 han sido arrestadas; seis siguen prófugas.

“Esta operación conjunta desmanteló una sofisticada organización criminal que distribuía drogas peligrosas en las comunidades de los condados de Palm Beach, St. Lucie y Broward”, declaró Uthmeier.

“Las familias de Florida merecen calles seguras, libres de estas sustancias letales, y haremos que cada miembro de esta organización rinda cuentas ante la justicia”, agregó.

Fernández-Alonso está acusado de tráfico de cocaína y uso ilegal de un dispositivo de comunicación bidireccional, mientras que otros sospechosos están acusados ​​de narcotráfico y conspiración para delinquir.

Varios sospechosos se enfrentan a penas mínimas obligatorias de 15 años por los cargos de narcotráfico si son declarados culpables.

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