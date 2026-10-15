Cae en Sinaloa “El Wicho”, miembro del Cártel de Sinaloa que era buscado por Estados Unidos

Un criminal identificado como José Luis “N”, alias “El Wicho”, y señalado como presunto operador financiero y logístico del Cártel de Sinaloa, fue detenido en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, informó la Secretaría de la Defensa Nacional.

De acuerdo con la información oficial, el detenido es requerido por autoridades judiciales de Estados Unidos, específicamente del Distrito Central de California, por el delito de posesión de cocaína con intención de distribuirla.

La captura se realizó tras labores de inteligencia militar y contó con la participación de elementos de la Guardia Nacional, personal del Ejército Mexicano y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Miembro de “Los Rugrats”

Según las autoridades, “El Wicho” se desempeñaba como operador financiero y logístico de “Los Rugrats”, organización que mantiene presencia en Sinaloa y Durango y que está relacionada con Ismael “El Mayo” Zambada dentro del Cártel de Sinaloa.

Como parte del reforzamiento a la seguridad de Mazatlán, Sinaloa, elementos de la @Defensamx1 y de la @GN_MEXICO_, en coordinación con @sspsinaloa1, detuvieron a José Luis “N”, alias “Wicho”, identificado como operador financiero y logístico de una célula delictiva afín al Cártel? pic.twitter.com/xakGMpfDHd — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 15, 2026

La captura representa una acción dirigida contra las capacidades operativas y financieras de esta célula delictiva, de acuerdo con la información difundida por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad incautaron armamento, droga, dinero en efectivo y un vehículo.

Los objetos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Mazatlán, para las investigaciones correspondientes.

La captura de “El Wicho” se suma a las acciones de las autoridades contra integrantes y presuntos operadores de estructuras vinculadas al Cártel de Sinaloa.

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