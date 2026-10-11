Detienen al sur de México a “El Junior”, señalado por ataque armado contra agentes federales en 2025

Fuerzas federales y estatales detuvieron en Acapulco, Guerrero, (sur de México) a Eliceo Valente Ramírez, alias “El Junior”, señalado por su presunta relación con el grupo criminal “Los Rusos” y un ataque armado contra agentes federales ocurrido en octubre de 2025. Durante el operativo, un presunto sicario murió y las autoridades decomisaron armas, drogas y una camioneta.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, informó este domingo sobre la captura mediante un mensaje publicado en redes sociales. Según el funcionario, el arresto representa la séptima detención relacionada con la agresión contra integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El ataque ocurrió el 18 de octubre de 2025, cuando agentes federales realizaban operaciones para detener a presuntos extorsionadores en Acapulco. Tres elementos de la corporación resultaron heridos y uno de los presuntos agresores fue abatido.

Al día siguiente, las autoridades arrestaron a seis personas presuntamente relacionadas con el ataque, entre ellas un señalado como posible autor intelectual. Con la captura de “El Junior”, las investigaciones suman siete detenidos y un presunto sicario muerto. “Las agresiones contra nuestros compañeros no quedarán impunes”, afirmó García Harfuch al anunciar el resultado del operativo.

En Acapulco, Guerrero, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, compañeros de @SSPCMexico y @SEMAR_mx en coordinación con la Policía Estatal y la Fiscalía del Estado de Guerrero detuvieron a Eliceo V N , alias “El Junior”, líder de una célula criminal? pic.twitter.com/RPmsFTCNmH — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 11, 2026

Investigan a “El Junior” por extorsiones y homicidios

De acuerdo con información difundida por autoridades federales, Ramírez presuntamente encabezaba un grupo de sicarios que operaba en las inmediaciones del Mercado Central de Acapulco. También es investigado por posibles extorsiones contra comerciantes, homicidios y ataques contra transportistas.

Fuentes federales citadas en reportes sobre el caso señalaron que el detenido era colaborador cercano de Antonio Bautista Vargas, alias “Cabañas”, arrestado después de la agresión contra los agentes de la SSPC. Además, presuntamente habría participado en la selección de los sicarios que perpetraron el ataque.

Las autoridades indicaron que durante la captura aseguraron dos armas de fuego, cartuchos, 300 dosis de droga y una camioneta. También se reportó que el sospechoso contaba con una orden de aprehensión por homicidio. El despliegue fue realizado de manera coordinada por la SSPC, la Secretaría de Marina, la Policía de Guerrero y la Fiscalía estatal.

García Harfuch agradeció a la gobernadora Evelyn Salgado el respaldo para reforzar la coordinación entre las instituciones de seguridad y las acciones contra las organizaciones criminales que operan en la entidad. “Los Rusos” son identificados como una organización vinculada con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, relacionada con actividades del narcotráfico y con la facción conocida como “La Mayiza”, asociada a Ismael “El Mayo” Zambada.

Guerrero continúa entre los estados mexicanos afectados por la violencia. Cifras oficiales citadas en los reportes señalan que concentró el 5.6% de los homicidios dolosos registrados en México entre enero y agosto de 2026. La organización Causa en Común también documentó asesinatos de policías y otros funcionarios de seguridad durante septiembre, en un contexto de persistentes agresiones contra las corporaciones encargadas de combatir al crimen organizado.

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