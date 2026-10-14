Cae líder regional del CJNG encargado de extorsiones, secuestros y tráfico de drogas en Oaxaca

Iván Sánchez Santiago, alias “El Cromo”, identificado por autoridades federales como uno de los líderes de la organización criminal Los Cromos, fue detenido en Guadalajara, Jalisco, durante un operativo coordinado por la Secretaría de Marina (Semar) y el Centro Nacional de Inteligencia.

La captura fue confirmada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien informó que el detenido es señalado por sus vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y por actividades delictivas en Oaxaca.

De acuerdo con el funcionario, la captura fue resultado de labores de inteligencia e investigación para combatir a los grupos criminales que generan violencia en esa entidad.

García Harfuch detalló que Sánchez Santiago cuenta con dos órdenes de aprehensión por homicidio calificado, relacionadas con tres víctimas, así como una tercera orden por el mismo delito, correspondiente a 2020.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, mantenemos un trabajo permanente de inteligencia, investigación y coordinación para combatir a los grupos criminales que generan violencia en Oaxaca, particularmente en Juchitán de Zaragoza y la región del Istmo de Tehuantepec.? pic.twitter.com/W4h0ZsLrxt — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 14, 2026

Las autoridades también señalan a Los Cromos por su participación en diversos delitos, entre ellos homicidio, extorsión, cobro de piso, secuestro y tráfico de drogas y armas.

Antes de su captura, se había ofrecido una recompensa de hasta dos millones de pesos por información que permitiera localizarlo.

Tras el anuncio, García Harfuch reconoció la colaboración de los gobernadores de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, en las acciones de coordinación para concretar el operativo.

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