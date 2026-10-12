Cae al sur de México “El Cabra”, presunto líder de la Mara 18 buscado por 15 homicidios en El Salvador

Óscar Ariel “N”, alias “El Cabra”, identificado como uno de los presuntos líderes de la organización criminal Mara 18 y buscado internacionalmente por su posible participación en al menos 15 homicidios, fue detenido en Villahermosa, Tabasco, durante un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales. El sospechoso también enfrentaba señalamientos por delitos sexuales y narcomenudeo en El Salvador.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este lunes 12 de octubre que la captura se concretó mediante el intercambio de información entre los gobiernos de México y El Salvador, cuyas autoridades mantenían al presunto integrante de Barrio 18 entre sus objetivos de búsqueda.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la SSPC y corporaciones de seguridad de Tabasco.

En Villahermosa, Tabasco, elementos de @SEMAR_mx, @Defensamx1, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico y autoridades estatales detuvieron a Óscar Ariel “N”, alias “El Cabra”, identificado como uno de los líderes de la organización criminal “Mara 18” y objetivo de las autoridades de El Salvador.? pic.twitter.com/4Eq6ZpOizY — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 12, 2026

“Agradecemos al Gobierno de El Salvador el intercambio de información, así como al gobernador @TabascoJavier y a las autoridades de Tabasco su colaboración para concretar esta detención”, expresó García Harfuch en su cuenta oficial de X.

El funcionario no precisó cuánto tiempo llevaba el sospechoso en territorio mexicano, las circunstancias específicas de su localización ni la fecha exacta de la captura. Tampoco informó si las autoridades iniciaron un procedimiento de extradición para ponerlo a disposición de la justicia salvadoreña.

Mara 18, una organización criminal con presencia internacional

La Mara 18, también conocida como Barrio 18, surgió en Los Ángeles, California, y extendió sus operaciones hacia Centroamérica, principalmente a El Salvador, Honduras y Guatemala. Su estructura criminal ha estado relacionada con homicidios, extorsiones, distribución de drogas y disputas violentas por el control de territorios.

La organización es una de las principales rivales de la Mara Salvatrucha (MS-13), otra pandilla de origen centroamericano que desarrolló redes criminales transnacionales.

En El Salvador, ambas organizaciones fueron objetivos centrales de la ofensiva de seguridad emprendida por el presidente Nayib Bukele desde marzo de 2022, cuando entró en vigor un régimen de excepción que facilitó detenciones masivas de presuntos pandilleros y restringió determinadas garantías procesales.

La captura de “El Cabra” se produjo en ese contexto de persecución internacional contra integrantes de estas estructuras.

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