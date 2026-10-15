Trump plantea llevar a cabo una exploración para encontrar petróleo, gas y minerales en Groenlandia

Como parte del acuerdo establecido para velar por la seguridad de Dinamarca y Groenlandia, el presidente Donald Trump adelantó que pronto organizaría una expedición orientada a encontrar petróleo, gas y minerales en la isla más grande del planeta, situada en el océano Glacial Ártico y el océano Atlántico. Sin embargo, las autoridades de dicho lugar de inmediato le pusieron un alto a sus deseos expansionistas.

A través de una publicación compartida en la plataforma Truth Social, el republicano de 80 años planteó la necesidad de comenzar a explorar las riquezas naturales que posee Groenlandia, el territorio que, hasta hace poco, pretendía anexar a Estados Unidos.

“Hay expertos que afirman que la cantidad de petróleo fácilmente disponible es mucho mayor que la de casi cualquier otro territorio en el mundo y, lo que es aún más importante, desde un punto de vista de seguridad, tanto para la defensa como para el ataque de Estados Unidos y Europa, no tiene rival.

Cualquier ataque futuro contra Estados Unidos tendrá que pasar por Groenlandia, donde nuestra defensa derribará rutinariamente drones, misiles o cualquier otro tipo de arma aún no concebida.

¡Nos proporciona tiempo, ubicación y visibilidad como en ningún otro lugar del mundo!”, escribió.

Cerca del 80% de Groenlandia se encuentra cubierta por varias capas de hielo . (Crédito: Evgeniy Maloletka / AP)

En contraparte, durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN, Jørgen Hammeken-Holm, viceministro de Minería de Groenlandia, hecho por la borda la intensión de Trump de lanzarse a la aventura para encontrar el tesoro que la isla esconde debajo de varias capas de hielo macizo.

“Estamos muy lejos de una exploración ‘masiva’. Hay muchas exploraciones de menor envergadura en marcha, pero podrían tardar años en entrar en funcionamiento”, expuso.

Gracias al acuerdo alcanzado por Donald Trump, Estados Unidos adquirió el derecho de desplegar tropas en Groenlandia, pero hasta donde se conoce no existe ningún punto firmado donde se le permita explorar y, mucho menos, perforar la superficie de la isla para ver si cuenta o no con el crudo demandado por Estados Unidos.

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