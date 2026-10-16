Gobernadora de Puerto Rico solicita formalmente que la isla se convierta en estado de la Unión

Jenniffer Aydin González Colón, gobernadora de Puerto Rico, firmó una resolución a través de la cual solicita de manera formal al presidente Donald Trump y al Congreso la anexión de la isla en calidad de estado de la Unión y bajo condiciones de igualdad respecto a sus 50 entidades.

Actualmente, Puerto Rico es un Estado Libre Asociado, estatus considerado por algunos analistas como una condición similar a la de una colonia.

Por ello, el objetivo de Jenniffer González y del Partido Nuevo Progresista (PNP) es lograr que Estados Unidos reconozca a la isla caribeña como su estado 51.

“Con esta firma, cumplimos con el compromiso de nuestro programa de Gobierno de priorizar la estadidad y honrar la voluntad de nuestra gente expresada en las urnas.

Los puertorriqueños hemos contribuido al desarrollo de nuestra nación, hemos defendido sus libertades y hemos cumplido con las responsabilidades de la ciudadanía americana. Corresponde ahora al Congreso atender esa voluntad y ejercer su autoridad constitucional para admitir a Puerto Rico como estado de la Unión”, expuso.

Firmé la Resolución Conjunta 66-2026, que solicita formalmente al Presidente y al Congreso de Estados Unidos la admisión de Puerto Rico como Estado de la Unión, en igualdad de condiciones con los demás estados. ????



Con esta firma, cumplimos con el compromiso de nuestro Programa? pic.twitter.com/FHfavrGIvW — Jenniffer González (@Jenniffer) October 16, 2026

Sin embargo, el punto de vista de la mandataria boricua de 50 años genera divisionismo tanto en el Partido Popular Democrático (PPD) como en el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), donde prevalece la idea de conservar se estatus actual para tener cierto grado de independencia.

Cabe señalar que la solicitud presentada por la gobernadora de Puerto Rico surge después de que, durante su participación en el podcast “Baby, This is Keke Palmer”, la ex vicepresidenta Kamala Harris señaló que pretendía impulsar una propuesta para integrar a Puerto Rico y Washington D.C. como nuevos estados del país.

El punto es que, al menos en la agenda de Donald Trump, no figura ningún interés por seguir la línea marcada por la californiana que aspira a postularse de nueva cuenta a la presidencia.

De hecho, la propuesta del magnate neoyorquino en realidad consiste en que Canadá, Groenlandia o incluso Venezuela se han quienes puedan formar parte de Estados Unidos en calidad de estados anexados ya sea por voluntad propia o, en el caso especifico de la isla más grande del mundo, a través de un pago dirigido a Dinamarca por ser propietario de dicho territorio, aunque éste se gobierne bajo un modelo de autonomía compartida.

Sigue leyendo:

• Kamala Harris propone que Puerto Rico y Washington D.C. se conviertan en estados

• El senador John Fetterman afirma que Canadá nunca se anexará a Estados Unidos

• Cientos de puertorriqueños protestan contra la anexión de la isla a EE. UU.