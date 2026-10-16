Un hombre de Florida es acusado de asesinar a su exprometida tras discutir en TV por anillo de bodas

Un hombre de Orlando fue arrestado por la desaparición de su exprometida, quien desapareció en 2011 horas después de que ambos aparecieran en un episodio pregrabado de “The People’s Court”, informó la policía.

Dale Smith Jr., de 55 años, fue arrestado el miércoles acusado de asesinato en segundo grado, según la policía.

El cuerpo de Michelle Parker aún no ha sido encontrado, pero la policía indicó que “todas las pruebas apuntan a Dale Smith Jr. como el responsable del asesinato de Michelle”.

Smith fue ingresado en la cárcel del condado de Orange. El arresto se produce casi 15 años después de la desaparición de Parker, madre de tres hijos.

Fue vista por última vez el 17 de noviembre de 2011, dejando a sus gemelos con su padre, Smith. Él fue la última persona en verla, declaró el miércoles el jefe de policía de Orlando, Eric D. Smith.

La tarde de su desaparición, Parker y Dale Smith aparecieron en un episodio pregrabado de “The People’s Court”. En el episodio, resolvieron una disputa por un anillo de compromiso de $5,000 dólares.

Smith “se vuelve bastante malicioso y vengativo”, declaró Parker ante el tribunal. “Dijo que quería su anillo, así que me lo quité y se lo tiré”.

Al día siguiente de su desaparición, el coche de Parker fue recuperado en el oeste de Orlando, con el logotipo de su negocio de bronceado raspado de la ventanilla. Su teléfono móvil fue recuperado de un lago al sur de Orlando, según informó la policía.

Smith era considerado el principal sospechoso en ese momento, pero no fue acusado hasta el miércoles. Anteriormente había negado su participación en la desaparición.

La policía indicó que la detención se produjo tras años de investigación y un esfuerzo renovado durante el último año. Señalaron que reexaminaron las pruebas y utilizaron los avances en informática forense para “descubrir y analizar pruebas adicionales que impulsaron el caso”.

Smith, el jefe de policía, declaró que los investigadores reexaminaron el testimonio del sospechoso y sus declaraciones contradictorias a lo largo de los años, pero se negó a revelar detalles para “proteger la integridad del caso”.

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