Autoridades mexicanas atrapan a 4 traficantes de armas de Los Chapitos gracias a información de EE.UU.

Fuerzas federales y estatales detuvieron a cuatro integrantes de una célula vinculada con la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa, señalada por abastecer de armamento a la organización criminal.

Entre los detenidos se encuentran Germán González Monjaraz y Mario Alberto Gaspar Martínez, alias “El Pokémon”, quienes contaban con órdenes de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas.

En la misma operación fueron arrestados Adolfo Gámez Valdez y Pavel Santiago Rocha López, identificados por las autoridades como integrantes de la misma estructura delictiva.

Operativo con apoyo de Estados Unidos

Las detenciones derivaron de trabajos de inteligencia e investigación, así como del intercambio de información entre autoridades mexicanas y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, a través de Homeland Security Investigations (HSI).

En Culiacán, Sinaloa, elementos de @FGRMexico, a través de la Agencia de Investigación Criminal, y @SSPCMexico, en coordinación con @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @sspsinaloa1, detuvieron a cuatro personas vinculadas con una célula delictiva dedicada al tráfico, traslado,? pic.twitter.com/V2LuoHerOp — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 16, 2026

Según la información oficial, las investigaciones permitieron identificar domicilios en Culiacán, Sinaloa, presuntamente relacionados con las actividades de la célula, por lo que se desplegó un operativo interinstitucional para ubicar y detener a sus integrantes.

Durante el despliegue, las autoridades incautaron una ametralladora, tres armas cortas, 16 cargadores, 417 cartuchos, 200 dosis de droga y un vehículo, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad.

Las investigaciones relacionan a la célula con el tráfico y traslado de armamento, así como con labores de mantenimiento y reparación de armas destinadas presuntamente a integrantes de Los Chapitos.

La intervención busca afectar la capacidad logística de esta facción criminal, al interrumpir las actividades que permitían mantener y distribuir armamento entre sus integrantes.

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