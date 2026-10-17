Horóscopo de hoy para Virgo del 17 octubre de 2026

Alguien te dedicará palabras muy sentidas y, con ellas, logrará atravesar tu armadura y embrujar tu corazón. Necesitabas dejarte envolver por esta intensidad para recordar que estás vivo, que no eres de yeso, sino de carne y hueso. Sostente en el amor y permite que te conmueva.

Horóscopo de amor para Virgo Cuando estas con las personas que más te importan, te encuentras fácilmente en la misma longuitud de onda que alguien más que tu consideras muy especial. No pierdas la oportunidad para hacerte notar o dejes que que te abrumen con toda la atención que te dan. Muestra que mereces toda la amabilidad que recibes.

Horóscopo de dinero para Virgo Tus finanzas van bien. Sabes cómo negociar para obtener ventaja, aun cuando regatees con alguien. Hoy se abrirán más opciones para tí , así que haz nuevos contactos porque serán extremadamente útiles para tu futuro.Tus instintos saludables te avisarán si algo empieza a ir mal.