Horóscopo de hoy para Virgo del 17 octubre de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 17 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Alguien te dedicará palabras muy sentidas y, con ellas, logrará atravesar tu armadura y embrujar tu corazón. Necesitabas dejarte envolver por esta intensidad para recordar que estás vivo, que no eres de yeso, sino de carne y hueso. Sostente en el amor y permite que te conmueva.
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Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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