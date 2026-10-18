Horóscopo de hoy para Escorpio del 18 octubre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 18 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Escorpio

(10/23 – 11/22)

La comunicación podría trabarse, especialmente con los compañeros de trabajo. Los trámites médicos también podrían demorarse. Si te encuentras con una negativa del otro lado, no insistas ni intentes forzar las cosas. En cambio, aprovecha el intervalo y aprende la lección que trae la vida ahora.

Horóscopo de amor para Escorpio

Aprecias y disfrutas las interacciones y conversaciones animadas con tu pareja. Si tienes algo importante que transmitir eres capaz de hacer que se sepan tus intenciones y fácilmente expones tu punto de vista. Necesitas hacer planes realistas para el futuro y mostrar el deseo de apoyar cualquier preocupación que tu pareja pueda tener.

Horóscopo de dinero para Escorpio

El día de hoy es extremadamente prometedor para nuevas adquisiciones importantes. Tienes el instinto adecuado para una buena oferta y no te intimidas fácilmente. Tus amigos te darán un consejo honesto si lo necesitas. Invierte cualquier dinero extra en forma rentable.Las cosas irán sin problemas y estarás seguro de encontrar el tipo de acuerdo adecuado.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

Tú y tu pareja saben exactamente que es lo que les gusta y que encuentran excitante y estimulante de cada uno. En lo que al sexo se refiere, ¡Tu pareja sabe exactamente como te gusta! Dile como te gustaría que lo hiciera un poco diferente o sugiere algunos lugares inusuales para esos momentos de hacer el amor. ¡Te sorprenderás lo imaginativos que pueden ser!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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