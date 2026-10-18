Tragedia en Kansas: mueren un niño de 6 años y un hombre tras atropello en partido de fútbol infantil

Dos personas, entre ellas un niño de 6 años, murieron y otras 11 resultaron heridas después de que una camioneta irrumpiera en un campo donde se disputaba un partido de fútbol infantil en Wichita, Kansas, el sábado 17 de octubre, informaron las autoridades.

Los equipos de emergencia acudieron al complejo deportivo Stryker Soccer Complex alrededor de las 3:25 p. m., hora local, después de recibir múltiples llamadas al número de emergencias 911, indicó el capitán Aaron Moses, del Departamento de Policía de Wichita.

Las dos víctimas mortales fueron identificadas por las autoridades como un niño de 6 años y un hombre de 35, ambos residentes de McPherson, Kansas. La policía precisó que no tenían parentesco.

Entre las 11 personas trasladadas a hospitales había cinco niños de entre 5 y 9 años. Los adultos lesionados tenían edades comprendidas entre los 28 y los 68 años.

Moses explicó que 10 de las personas afectadas sufrieron lesiones traumáticas, que iban desde hematomas hasta heridas extremadamente graves. En una de sus declaraciones, señaló que las lesiones se consideraban no mortales, aunque algunas eran de considerable gravedad. Una mujer de 61 años también fue trasladada para recibir atención por un problema médico no traumático.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron la camioneta en el extremo occidental del campo y a varios testigos que ya ayudaban a los heridos antes de la llegada de los equipos de emergencia.

La conductora está bajo custodia mientras continúa la investigación

La policía identificó a la conductora únicamente como una mujer de 34 años, residente de Garden City, Kansas. Según Moses, la mujer permaneció en el lugar después del incidente y ha colaborado con los investigadores. Posteriormente quedó bajo custodia policial.

El capitán indicó que la mujer tenía una licencia de conducir válida y no contaba con órdenes de arresto pendientes. También señaló que dos menores se encontraban dentro del vehículo cuando este ingresó al campo.

Las autoridades no han anunciado cargos contra la conductora ni han determinado qué provocó el incidente. Por el momento, tampoco han confirmado si el vehículo ingresó al campo de manera intencional o si hubo una emergencia médica, deterioro de las capacidades para conducir u otro factor.

«Sabemos qué ocurrió, pero ahora estamos trabajando arduamente para averiguar por qué ocurrió, y todavía no hemos llegado a esa conclusión», declaró el jefe de la Policía de Wichita, Joe Sullivan.

Los investigadores han entrevistado a más de 30 testigos y solicitaron a cualquier persona que tenga fotografías o videos del incidente que los comparta con las autoridades para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Suspenden las actividades deportivas en el complejo

El incidente provocó la cancelación de todas las actividades en el Stryker Soccer Complex hasta nuevo aviso, según informó la ciudad de Wichita en un comunicado publicado en Facebook.

La Asociación de Actividades de Escuelas Secundarias de Kansas también suspendió los partidos del campeonato estatal inaugural de fútbol bandera femenino, que se disputaba en un campo cercano al lugar del atropello. La organización indicó que los encuentros no se reanudarían durante ese fin de semana y que anunciaría posteriormente los nuevos horarios.

La alcaldesa de Wichita, Lily Wu, calificó lo ocurrido como una tragedia que afectó a toda la comunidad.

«Las familias llegaron al Stryker Sports Complex para disfrutar de una tarde de sábado viendo jugar al fútbol a sus hijos. Nadie podría haber imaginado la tragedia que se desarrollaría», expresó.

La gobernadora de Kansas, Laura Kelly, manifestó que seguía de cerca la situación y que estaba en contacto con la alcaldesa. También transmitió sus condolencias a las familias de las víctimas, a los sobrevivientes y a las personas afectadas por el suceso.

Las autoridades destacaron además la intervención de los testigos que auxiliaron a los heridos antes de que llegaran los equipos de emergencia.

La investigación permanece abierta y la policía continúa recopilando pruebas para determinar las circunstancias del atropello.

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