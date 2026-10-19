Apple anuncia un evento para el 28 de octubre y dispara las expectativas sobre la MacBook Pro con pantalla táctil

Cuando parecía que Apple ya había enseñado todas sus cartas para este año, la compañía vuelve a mover el calendario. La marca anunció una nueva cita para el próximo 28 de octubre en Los Ángeles, un encuentro bautizado como “Pro and tell” que coloca a la MacBook Pro en el centro de las expectativas. Todavía quedan novedades por conocer y, por lo que apuntan las filtraciones, algunas podrían ir bastante más allá de una actualización de procesadores.

La convocatoria llega en un octubre especialmente activo para Apple y tiene ese tipo de nombre que invita a buscar pistas. La palabra “Pro” encaja con sus portátiles profesionales, mientras que los reportes publicados alrededor del anuncio señalan una renovación con pantalla OLED y funciones táctiles. Apple todavía no ha confirmado esos dispositivos, pero la posibilidad de ver un cambio importante en sus computadoras ya le da a esta presentación un atractivo especial.

Can’t wait to pro and tell next week. pic.twitter.com/3wUkxwq35i — Greg Joswiak (@gregjoz) October 19, 2026

Cuándo es el evento de Apple del 28 de octubre y qué ha anunciado la compañía

La compañía ha presentado el evento bajo el lema “Pro and tell”. Greg Joswiak, vicepresidente sénior de Marketing Mundial de Apple, también adelantó la cita con un mensaje en X que juega con ese mismo eslogan.

Como es costumbre la lista de productos que serán presentados. Apple no ha detallado públicamente todos los equipos que mostrará, de modo que las características que circulan sobre los próximos Mac deben entenderse como posibles filtraciones.

Lo interesante es que Apple vuelve a generar expectación cuando el calendario tecnológico ya parecía encaminarse hacia las compras de fin de año. El nombre del encuentro y los reportes previos apuntan a que sus computadoras tendrán un papel destacado en esta nueva ronda de anuncios.

Qué novedades podría traer la MacBook Pro con pantalla OLED y táctil

La MacBook Pro apunta a ser la gran protagonista porque los cambios rumoreados afectan a una de las partes más visibles del equipo. Según la información recogida por Bloomberg, Apple prepara portátiles profesionales con pantallas OLED y soporte táctil. De confirmarse, serían las primeras MacBook de la compañía que permitirían interactuar directamente con la pantalla mediante los dedos.

Las filtraciones sitúan esta renovación en modelos de 14 y 16 pulgadas. También hablan de equipos considerablemente más ligeros y de una modificación en la parte superior del panel, donde podría aparecer una solución similar a la Dynamic Island del iPhone. Todo ello dibuja una actualización que tocaría tanto el aspecto de la computadora como la manera de utilizarla.

La pantalla táctil es, probablemente, el rumor que más curiosidad despierta. Su llegada abriría preguntas muy concretas sobre la experiencia de uso, desde cómo se combinarían los gestos con el trackpad hasta qué funciones ofrecería el sistema para aprovechar esa interacción. Esos detalles tendrán que esperar a una demostración oficial. Por ahora, los reportes adelantan el hardware, sin resolver por completo cómo sería trabajar con él en el día a día.

También conviene mantener los pies en el suelo. Apple aún no ha confirmado el nombre comercial de estos equipos, sus precios ni sus configuraciones. La expectativa de una renovación importante está respaldada por los reportes, pero la ficha técnica definitiva sigue pendiente.

Qué otros productos podría presentar Apple junto a la MacBook Pro

Aunque el portátil más ambicioso concentra buena parte de la atención, la convocatoria podría traer más novedades. Bloomberg apunta a una actualización de la MacBook Pro de entrada de 14 pulgadas y a un iMac renovado, ambos con chip M6. En estos casos, los reportes describen equipos que conservarían un aspecto parecido al de sus versiones actuales.

Esa distinción ayuda a entender lo que Apple podría estar preparando. Dentro de la misma familia MacBook Pro convivirían una actualización del modelo de entrada y una renovación más profunda de las versiones superiores. Por eso, conviene evitar dar por hecho que todas las computadoras anunciadas recibirán pantalla OLED, controles táctiles o un diseño diferente. Las filtraciones asignan esas novedades a modelos concretos.

El iPad mini también aparece entre los dispositivos que podrían recibir una renovación. Bloomberg señala que Apple prepara una versión con pantalla OLED, aunque su presencia en esta cita sigue formando parte de las previsiones y no de una lista oficial de anuncios.

Con este panorama, el 28 de octubre se perfila como una fecha relevante para quienes planean renovar su Macbook. La gran incógnita está en cuánto cambiará su portátil profesional si se cumplen los reportes sobre una pantalla OLED táctil y un cuerpo más ligero.

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