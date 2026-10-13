Apple HomeView, la pantalla inteligente que marca el debut de Siri AI en el hogar

Apple HomeView es la primera pantalla inteligente de Apple y llega como la apuesta más ambiciosa de la compañía para poner la inteligencia artificial en el centro del hogar conectado. No es solo un altavoz con pantalla, sino un centro de control domótico, videollamadas, música y asistente personal que estrena Siri AI, la versión más conversacional y consciente del contexto de Siri hasta la fecha.

El dispositivo tiene una pantalla Liquid Retina de 7 pulgadas, procesador A18, cámara de 12 megapíxeles y un sistema de reconocimiento facial capaz de adaptar la experiencia para hasta seis personas. Su precio de salida es de $299 dólares en Estados Unidos, tanto en la versión de sobremesa como en la variante para instalar en la pared.

Qué es Apple HomeView y para qué sirve

Apple HomeView busca convertirse en el punto de encuentro físico del hogar inteligente. Desde la cocina, el escritorio o la mesita de noche, el usuario puede consultar el clima, revisar recordatorios, ver cámaras de seguridad, controlar luces y termostatos, escuchar Apple Music y realizar videollamadas de FaceTime sin sacar el iPhone del bolsillo.

La gran diferencia frente a las pantallas inteligentes de Amazon o Google es la integración profunda con el ecosistema de Apple. HomeView no funciona como un dispositivo aislado, sino como una extensión natural del iPhone, el iPad y los servicios de Apple, incluidos Calendario, Recordatorios, Fotos, Apple Music y el app Casa.

Su interfaz también cambia según la distancia. Desde lejos muestra información grande y sencilla, como la hora, el clima o los controles rápidos del hogar. Al acercarse, despliega más detalles, widgets y opciones personalizadas.

Especificaciones y características técnicas del Apple HomeView

El nuevo dispositivo combina un diseño compacto con hardware pensado para permanecer encendido durante todo el día. La versión de sobremesa tiene una pantalla cuadrada montada sobre una base de altavoz de aluminio unida mediante una bisagra de acero inoxidable que permite inclinar el panel para verlo cómodamente desde una encimera, escritorio o mesita.

Especificaciones y características técnicas del Apple HomeView

Pantalla: Liquid Retina de 7 pulgadas , formato cuadrado y tecnología True Tone.

Liquid Retina de , formato cuadrado y tecnología True Tone. Resolución: 1088 x 1088 píxeles con una densidad de 220 ppp.

1088 x 1088 píxeles con una densidad de 220 ppp. Brillo: hasta 500 nits y un mínimo de 0.3 nits para uso nocturno.

hasta y un mínimo de 0.3 nits para uso nocturno. Procesador: chip Apple A18 , encargado de dar soporte a Siri AI y las funciones de inteligencia artificial.

chip , encargado de dar soporte a Siri AI y las funciones de inteligencia artificial. Cámara: sensor de 12 MP ultra gran angular con Center Stage para videollamadas.

sensor de con Center Stage para videollamadas. Audio: base con altavoz integrada y cuatro micrófonos de campo lejano para activar Siri a distancia.

base con altavoz integrada y para activar Siri a distancia. Conectividad: Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 6.0 y Thread.

Wi-Fi 802.11ax, y Thread. Reconocimiento facial: admite hasta seis personas , con perfiles y widgets personalizados.

admite hasta , con perfiles y widgets personalizados. Precio: $299 dólares tanto en la versión de sobremesa como en la de pared.

El brillo mínimo de 0.3 nits es especialmente relevante para usarlo como reloj despertador o panel nocturno. La pantalla puede atenuarse lo suficiente para no molestar en un dormitorio oscuro, algo que Apple presenta como el nivel más bajo de brillo que ha ofrecido en cualquiera de sus dispositivos.

La cámara de 12 megapíxeles con ultra gran angular y Center Stage mantiene a las personas encuadradas durante las videollamadas, mientras que los cuatro micrófonos permiten activar Siri AI desde varios metros de distancia. El equipo también puede reconocer sonidos de alarmas de humo y monóxido de carbono, una función orientada a la seguridad del hogar.

Siri AI, el verdadero protagonista del HomeView

Siri AI es el motivo principal por el que Apple ha creado HomeView. La compañía describe esta nueva versión de Siri como un asistente mucho más capaz, conversacional y consciente de lo que aparece en pantalla, con conocimientos amplios para responder preguntas, descubrir música y gestionar tareas cotidianas.

Gracias al chip A18, HomeView puede procesar información de audio y video con medidas de seguridad integradas. Apple destaca los Secure Enclaves como parte del diseño para proteger datos sensibles como voz, imágenes y reconocimiento facial.

La experiencia también es multiusuario. HomeView reconoce hasta seis personas y les ofrece una pantalla de inicio, aplicaciones y widgets personalizadas según su perfil. Además, una conversación iniciada con Siri AI en HomeView puede continuar en un iPhone o iPad compatible.

Para las funciones personalizadas, Apple indica que el dispositivo requiere un iPhone o iPad compatible. Siri AI llega inicialmente en inglés, lo que limita su utilidad para usuarios que prefieran interactuar en español u otros idiomas.

Precio, disponibilidad y versiones de Apple HomeView

El precio del Apple HomeView es de $299 dólares en Estados Unidos. Ese precio aplica tanto para el modelo de sobremesa como para la versión diseñada para montarse en la pared, aunque los accesorios de instalación se venden por separado.

La versión de sobremesa estará disponible en plata, starlight, rosa y gris espacial. El modelo de pared se ofrece únicamente en plata y gris espacial.

Las reservas ya están abiertas a través de la tienda online de Apple y la app Apple Store. La venta general comienza el 13 de noviembre en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, India, Singapur y Sudáfrica.

Para la versión montable en pared, Apple ofrece un conector USB-C de $59.95 dólares y una opción con alimentación AC de $79.95 dólares. Más adelante, a principios de 2027, llegará un soporte PoE de $129.95 dólares.

Un punto importante para los lectores en España y Latinoamérica es que HomeView no estará disponible inicialmente en la Unión Europea. Apple atribuye la decisión a la situación regulatoria relacionada con Siri AI en la región.

¿Vale la pena comprar el Apple HomeView?

El Apple HomeView tiene sentido para quienes ya viven dentro del ecosistema de Apple y quieren un centro de control visual para su casa inteligente. Si usas iPhone, HomeKit, Apple Music, FaceTime y Recordatorios, el dispositivo puede convertirse en una especie de panel familiar siempre activo en la cocina o la entrada.

Su mayor atractivo no es la pantalla de 7 pulgadas en sí, sino la combinación de Siri AI, reconocimiento facial, domótica y privacidad. Apple apuesta por un asistente que entiende mejor el contexto personal y ofrece respuestas más naturales, aunque su disponibilidad inicial en inglés y su ausencia en Europa reducen su alcance inmediato.

Con un precio de $299 dólares, HomeView se posiciona como una alternativa premium frente a las pantallas inteligentes tradicionales. No pretende ser el gadget más barato del mercado, sino el dispositivo que finalmente lleva la inteligencia artificial de Apple a la vida diaria del hogar.

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