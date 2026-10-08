Apple anuncia Welcome Home para el 13 de octubre y prepara tres novedades para tu casa

Apple acaba de poner una nueva fecha en el calendario tecnológico. La compañía anunció este jueves 8 de octubre un evento sorpresa para el próximo martes 13 de octubre, con un mensaje que deja bastante clara su intención. “Welcome Home”, traducido como “Bienvenido a casa”, será el lema de una presentación que apunta a renovar su apuesta por los dispositivos inteligentes para el hogar.

Las expectativas se concentran en tres productos. Un nuevo centro de control doméstico con pantalla, una actualización del HomePod mini y una nueva generación del Apple TV 4K serían los protagonistas, según los reportes de Bloomberg y otros medios especializados. Apple todavía no ha confirmado públicamente el catálogo completo, sus precios ni las fechas de venta, así que conviene separar el anuncio oficial de los detalles que llegan mediante filtraciones.

La novedad que más curiosidad despierta es el dispositivo conocido informalmente como HomePad, un nombre utilizado en los rumores que aún no es oficial. Su propuesta sería llevar a una pantalla compartida varias de las tareas que hoy hacemos desde el teléfono, desde consultar el calendario hasta controlar accesorios conectados o realizar una videollamada. Y ahí está buena parte del atractivo de esta presentación. Apple podría darle al hogar un punto de encuentro propio dentro de su ecosistema.

Cuándo es el evento Welcome Home de Apple y qué está confirmado

Welcome Home está programado para el martes 13 de octubre. La convocatoria al evento incluye una “Apple Experience” en Tribeca, Nueva York, a las 9 de la mañana, hora del este de Estados Unidos. Ese horario corresponde a la cita presencial para la prensa. Por ahora, la información disponible no permite asegurar que habrá una transmisión global con el formato habitual de las grandes presentaciones de Apple.

Greg Joswiak, responsable de marketing de la compañía, compartió un adelanto con las palabras “Welcome home” y la fecha del lanzamiento. El video muestra el logotipo multicolor de Apple bordado, una elección visual que acompaña el tono doméstico de la convocatoria.

Aunque la confirmación llegó con pocos días de anticipación, los rumores ya apuntaban a una renovación del catálogo para la casa. Bloomberg había adelantado que Apple preparaba tres dispositivos para esa fecha, y la invitación refuerza esa expectativa.

También quedan preguntas bastante prácticas. Todavía falta conocer cuánto costarán los productos, en qué países estarán disponibles y cuándo podrán comprarse. Esos datos serán especialmente importantes para entender el alcance de esta nueva apuesta, sobre todo si Apple pretende que sus dispositivos tengan presencia en distintas habitaciones.

Qué es el HomePad y cómo sería la pantalla inteligente de Apple

El producto más llamativo sería un centro de control para el hogar con una pantalla cuadrada de aproximadamente seis pulgadas. Según Bloomberg, podría utilizarse sobre una mesa o instalarse en la pared, lo que permitiría colocarlo en espacios como la cocina, la sala o una zona común de la vivienda.

MacRumors describe el concepto como una mezcla entre un iPad y un HomePod. Los reportes apuntan a una versión con una base de altavoz de forma semiesférica, con un diseño que recordaría al iMac G4. El objetivo sería crear un equipo pensado para compartir entre varios miembros de la familia, con la voz como principal método de interacción y una integración destacada con las nuevas capacidades de inteligencia artificial de Siri.

Sus funciones previstas abarcan el control de dispositivos inteligentes, las llamadas por FaceTime, la reproducción de videos y la consulta de noticias, información meteorológica y eventos del calendario. Bloomberg también menciona aplicaciones como Mensajes, Fotos, Notas, Recordatorios, Música y Podcasts, además de presentaciones de fotografías y un reloj interactivo.

Uno de los detalles más interesantes está en la personalización. Según Bloomberg, la cámara integrada y el reconocimiento de voz permitirían identificar a diferentes integrantes del hogar para mostrar contenido adaptado a cada uno. MacRumors añade que un sensor de presencia ayudaría a detectar cuándo hay alguien en la habitación. Sobre el papel, eso permitiría que una misma pantalla ofreciera información distinta según quién se acerque o hable con ella.

El precio también forma parte de las filtraciones. MacRumors menciona una cifra aproximada de $350 dólares, todavía sin confirmación de Apple. Ese importe será un dato clave para valorar la propuesta, especialmente porque los reportes señalan que la compañía imagina hogares con varios de estos centros de control repartidos entre distintas habitaciones.

Qué novedades se esperan del HomePod mini y el Apple TV 4K

El HomePod mini renovado sería el segundo gran anuncio de Welcome Home. Los reportes apuntan a un procesador de la serie S más rápido, nuevos colores y el chip de conectividad N1, destinado a mejorar las conexiones Wi-Fi y Bluetooth. La actualización también buscaría dar soporte a las nuevas capacidades de Siri con inteligencia artificial. Todas estas especificaciones siguen siendo información anticipada por medios especializados.

La importancia de esa renovación estaría en lo que el altavoz puede hacer dentro de la casa. Un HomePod mini preparado para una Siri más capaz ampliaría las posibilidades de interacción por voz y encajaría con el nuevo centro de control con pantalla. Según Bloomberg, la compatibilidad con las últimas funciones de inteligencia artificial del asistente sería un elemento común de los tres productos previstos.

El Apple TV 4K completaría el grupo. Bloomberg espera una versión más potente del dispositivo de streaming, mientras que MacRumors menciona como posibilidades un chip A19 o A19 Pro, una ampliación de memoria RAM, conectividad mediante el chip N1 y un Siri Remote actualizado. Apple deberá confirmar qué componentes incorpora finalmente y cuáles serán las mejoras que realmente percibirá el usuario.

La compañía también estaría trabajando con LG en accesorios como un timbre, un termostato y una cámara de seguridad para interiores, según Bloomberg. Ese desarrollo ayuda a entender la dimensión de su estrategia, aunque la información disponible no confirma que esos accesorios se presenten el 13 de octubre.

Welcome Home llega, por tanto, con una idea bastante concreta. La pantalla inteligente sería el centro visual, el HomePod mini reforzaría la interacción por voz y el Apple TV 4K aportaría una renovación al entretenimiento doméstico. Si los reportes se cumplen, Apple presentará una familia de productos conectada por Siri y pensada para ocupar un lugar más relevante en la vida cotidiana dentro de casa. El próximo 13 de octubre tocará comprobar cómo funciona esa propuesta y cuánto cuesta llevarla al hogar.

Sigue leyendo:

• No habrá que esperar a 2027 para conocer el próximo gran dispositivo de Apple

• Apple reforzará la privacidad de macOS ante el avance de los agentes de IA

• Tu Mac puede recuperar hasta 12 GB si eliminas la IA de Apple que no utilizas