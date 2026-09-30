No habrá que esperar a 2027 para conocer el próximo gran dispositivo de Apple

El próximo lanzamiento de Apple podría tener un lugar reservado en la cocina o en la pared del salón. Según Mark Gurman, de Bloomberg, la compañía planea presentar el 13 de octubre su esperado dispositivo para el hogar inteligente, una pantalla diseñada para reunir controles, comunicaciones y servicios en un mismo punto. La fecha procede de un reporte, no de una convocatoria oficial de Apple, pero coloca el anuncio mucho antes de 2027.

La novedad no llegaría sola. Gurman señala que Apple también prepara un nuevo HomePod mini y una actualización del Apple TV. Aun así, todas las miradas apuntan al dispositivo de pantalla, identificado internamente como J490. Sería la pieza central de una apuesta más amplia por el hogar conectado y una forma de dar a Siri un papel más visible dentro de casa.

Cuándo presentará Apple su dispositivo para el hogar inteligente

La fecha prevista es el martes 13 de octubre. Por ahora, el reporte no aclara si Apple organizará una presentación extensa o anunciará los productos mediante comunicados y videos breves. Conviene distinguir entre la fecha en la que se espera conocerlos y su disponibilidad en tiendas, un detalle que todavía no está confirmado.

El calendario importa porque este lanzamiento lleva tiempo haciéndose esperar. De acuerdo con la información recogida por MacRumors a partir del reporte de Gurman, el dispositivo para el hogar, el HomePod mini y el Apple TV estaban previstos originalmente para 2024. Los tres estarían pensados para mostrar las capacidades de una versión de Siri basada en IA, una parte clave de la experiencia que Apple quiere llevar a distintos rincones de la casa.

Así, la pantalla tendría una tarea muy concreta. En vez de depender siempre del iPhone para consultar algo o abrir la aplicación Casa, cualquier miembro de la familia podría acercarse a un punto común para revisar información, hablar con Siri o controlar accesorios. La utilidad real dependerá de cómo funcione esa integración en el día a día, pero la idea resulta fácil de imaginar junto a la cafetera, en un pasillo o cerca de la entrada.

Qué especificaciones tendrá la pantalla inteligente de Apple

Según los detalles atribuidos a Gurman, el equipo tendrá una pantalla cuadrada de unas seis pulgadas, con bordes redondeados y un marco negro. Incluirá una cámara frontal para videollamadas FaceTime. Los micrófonos y altavoces estarán alojados en la base, mientras que la pantalla tendrá un grosor aproximado al de un iPhone.

Apple habría desarrollado dos versiones. Una se colocaría sobre una mesa o encimera y usaría una base redonda de aluminio, unida a la pantalla mediante un brazo metálico que permitiría ajustar su inclinación manualmente. Su aspecto recordaría al iMac G4. La otra, conocida internamente como J491, estaría preparada para instalarse en una pared, con una base más delgada bajo la pantalla. Ambas necesitarían alimentación constante mediante USB-C, ya que no incorporarían batería.

El dispositivo podría reconocer a las personas por la voz o por el rostro y adaptar lo que muestra a cada integrante del hogar. Eso permitiría ver contenido y respuestas personalizadas sin tener que cambiar de perfil cada vez que alguien se acerque. Gurman también describe un modo para visitantes que ocultaría información personal. El reconocimiento facial no tendría la misma fiabilidad que Face ID en un iPhone, por lo que el teléfono podría servir como método adicional de autenticación cuando hiciera falta.

En cuanto al software, se espera una interfaz creada para este formato, con relojes, presentaciones de fotos, widgets y aplicaciones que se pueden reorganizar. Entre las apps mencionadas están Calendario, Mensajes, Fotos, FaceTime, Notas, Recordatorios, Música y Podcasts. El reporte describe una mezcla de elementos familiares del Apple Watch, el Apple TV y el iPad, con Siri como vía principal para pedir información y realizar acciones.

Todavía hay aspectos importantes por confirmar. Apple no ha anunciado el nombre comercial, el precio ni una ficha técnica definitiva del producto. Por eso, aunque reportes anteriores han mencionado posibles procesadores y otros componentes, no conviene tratarlos como especificaciones cerradas de la versión que se presentaría en octubre.

Para qué servirá el nuevo centro del hogar de Apple

La función más evidente será controlar la casa conectada. Desde la pantalla se podrían manejar accesorios como cerraduras y termostatos, además de hacer videollamadas, enviar mensajes de intercomunicación, escuchar música y mostrar fotografías. Apple también imagina usos cotidianos en la cocina, como consultar recetas por voz o reproducir un video mientras se prepara la comida.

La personalización podría ser uno de sus rasgos más interesantes. Si el dispositivo reconoce quién se acerca, la pantalla dejaría de mostrar siempre la misma información para todos. Un integrante de la familia podría consultar sus recordatorios y otro encontrar sus contenidos habituales. Esa promesa también hará que la privacidad sea una cuestión central, especialmente en un equipo con cámara y micrófonos que estaría instalado en un espacio compartido.

El 13 de octubre también se esperan nuevos modelos de HomePod mini y Apple TV con procesadores más rápidos, aunque conservarían diseños conocidos. Su llegada junto a la pantalla reforzaría la impresión de que Apple prepara varios productos para trabajar alrededor de Siri y el hogar inteligente. Falta comprobar qué anunciará finalmente la compañía y cuándo se podrán comprar, pero el reporte de Gurman ya da una respuesta a la pregunta que muchos seguidores de Apple se hacían. La espera hasta 2027 podría terminar antes de empezar.

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