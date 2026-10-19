Marco Rubio rechaza críticas de Zelenski sobre ayuda de EE.UU. a Kiev, y lo insta a poner fin a la guerra

El secretario de Estado, Marco Rubio, rechazó las críticas del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sobre la asistencia de Washington a Kiev y aseguró que no se ha interrumpido el intercambio de información de inteligencia, mientras la administración de Donald Trump insiste en alcanzar un acuerdo para terminar la guerra con Rusia.

“No ha habido ninguna pausa”, declaró Rubio ante periodistas en Samarcanda, Uzbekistán, donde participa en reuniones diplomáticas con representantes de Asia Central. Sus comentarios respondieron a las afirmaciones de Zelenski de que Washington reanudó el intercambio de inteligencia después de una interrupción de tres días.

El jefe de la diplomacia estadounidense también cuestionó la información del mandatario ucraniano sobre las restricciones relacionadas con Starlink, la red de internet satelital operada por SpaceX, la compañía del empresario Elon Musk, que las fuerzas ucranianas utilizan para apoyar sus operaciones militares.

“En lo que él tiene que centrarse y en lo que nosotros queremos centrarnos es en poner fin a la guerra”, afirmó Rubio. Añadió que Estados Unidos espera que tanto Ucrania como Rusia concentren sus esfuerzos en detener el conflicto. La disputa ocurre mientras Kiev reclama mayores garantías de seguridad y cuestiona algunas decisiones de Trump, quien ha defendido el alivio temporal de determinadas sanciones contra Moscú como parte de sus esfuerzos para impulsar negociaciones de paz.

Sec. Marco Rubio: "I don't know where he's getting these things from or why he's saying these things to the press."



While taking questions from reporters in Uzbekistan on Monday, U.S. Secretary of State Marco Rubio spoke about Ukrainian President Volodymyr Zelensky. pic.twitter.com/cCurXxMmx3 — Forbes Breaking News (@ForbesTVNews) October 19, 2026

Zelenski acusa a Washington de presionar a Ucrania para capitular

En declaraciones a Bloomberg, Zelenski criticó las decisiones de la Casa Blanca y advirtió que algunas medidas estadounidenses podrían debilitar la posición de su país frente a Rusia. “Creo que se han dado pasos para convencer a Ucrania de que capitule”, afirmó el presidente ucraniano.

También expresó su inconformidad porque Washington no ha autorizado el envío de algunos misiles Patriot que, según explicó, sus aliados europeos ya pagaron para suministrar a Ucrania. Estos sistemas son importantes para la defensa contra misiles balísticos rusos.

Zelenski reconoció que las tensiones con Trump están relacionadas, en parte, con las elecciones legislativas estadounidenses del próximo 3 de noviembre, aunque manifestó su esperanza de que la relación bilateral mejore después de los comicios.

Trump, por su parte, justificó su decisión de aliviar temporalmente las sanciones contra Rusia. “Estoy en proceso de negociar la paz en la guerra entre Rusia y Ucrania, y no quiero hacer nada que, de forma insensata, aleje a Rusia de la mesa de negociaciones”, sostuvo. El mandatario republicano también volvió a cuestionar la disposición de Zelenski para terminar el conflicto, que comenzó con la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022.

Mientras continúan las diferencias entre Washington y Kiev, Rubio desarrolla una visita a Asia Central para fortalecer las relaciones comerciales y diplomáticas de Estados Unidos en una región estratégica, rica en recursos naturales y donde China ha ampliado su influencia.

En Samarcanda, Rubio participa en el formato diplomático C5+1 con representantes de Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán. La delegación estadounidense incluye representantes de más de 200 empresas, en una iniciativa que busca ampliar los vínculos económicos de Washington con esos países.

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