Trump defiende el alivio a las sanciones contra Rusia para mantener las negociaciones de paz

Donald Trump defendió su decisión de suspender temporalmente algunas sanciones contra Rusia, al asegurar que busca mantener al gobierno de Vladímir Putin en las negociaciones para terminar la guerra en Ucrania, pese a las críticas de legisladores republicanos y las advertencias del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

En un mensaje publicado el domingo en Truth Social, Trump afirmó que su estrategia responde a la necesidad de evitar acciones que puedan alejar a Moscú de un eventual acuerdo.

“Mi decisión respecto a Rusia es muy sencilla. Estoy en proceso de negociar la paz en la guerra entre Rusia y Ucrania, y no quiero hacer nada que, de forma insensata, aleje a Rusia de la mesa de negociaciones”, escribió. El mandatario aseguró que existen avances en los contactos diplomáticos, incluidas las conversaciones sobre la liberación de rehenes.

También destacó que Rusia está haciendo menos de lo que podría para ayudar a Irán, una situación que, según dijo, desea mantener. La decisión llegó después de que Trump firmara el viernes una orden ejecutiva para suspender temporalmente la aplicación de nuevas sanciones aprobadas por el Congreso.

La medida abrió un nuevo frente de tensión en Washington, incluso dentro de las filas republicanas, donde algunos legisladores consideran que las concesiones a Putin podrían debilitar la posición estadounidense.

Trump también acusó a Zelenski de no estar interesado en terminar el conflicto y cuestionó los ataques ucranianos contra refinerías rusas, al sostener que afectan los mercados internacionales de combustibles y elevan los costos para consumidores y empresas estadounidenses.

My decision on Russia is a very simple one. I am in the process of negotiating Peace in the war between Russia and Ukraine, and don’t want to do anything that will drive, foolishly, Russia away from the bargaining table. Great progress is being made, and that includes current? pic.twitter.com/pbSHpcOalH — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 18, 2026

Las sanciones y el precio de los combustibles generan críticas

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, expresó preocupación por la exención de las sanciones, mientras que el congresista republicano Michael McCaul, de Texas, advirtió que Putin podría responder a las concesiones con más violencia contra Ucrania.

McCaul instó a Trump a cambiar de rumbo y aplicar las restricciones, al defender que una paz duradera requiere fortaleza y no complacencia frente al gobierno ruso.

La administración estadounidense también autorizó temporalmente operaciones comerciales relacionadas con diésel de origen ruso hasta el 7 de abril de 2027. La decisión busca contribuir a moderar los precios energéticos antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en un contexto de preocupación por el costo de los combustibles.

Sin embargo, economistas consideran que suspender las sanciones y facilitar las importaciones de diésel ruso tendría un efecto limitado en los precios que pagan los consumidores estadounidenses.

Since the American President announced the energy ceasefire a week ago, Russia has deliberately attacked Ukraine’s energy and oil and gas sectors 76 times. Last night alone, there were strikes on substations in the Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, and Odesa regions. Tens of? pic.twitter.com/rTM47VBJhp — Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) October 18, 2026

Mientras tanto, Zelenski advirtió que Ucrania no podría prevalecer si Washington terminara apoyando a Moscú. En una entrevista con NBC, calificó ese escenario como “un error histórico y una gran tragedia”. El mandatario ucraniano también confirmó que Estados Unidos había reanudado el intercambio de inteligencia después de una interrupción y pidió mantener la cooperación militar, incluidos los sistemas de defensa aérea Patriot.

Zelenski sostuvo que Rusia ha violado repetidamente el alto el fuego energético y advirtió sobre los riesgos de nuevos ataques contra la infraestructura ucraniana antes del invierno. La iniciativa diplomática encabezada por Trump todavía no consigue resultados decisivos. Mientras Washington evalúa el impacto económico de las sanciones, Ucrania y sus aliados europeos temen que las concesiones a Moscú reduzcan la presión internacional sobre Putin.

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