“No Kings. Vote Early”: Más de 2,500 eventos en las ciudades más pobladas del país impulsan el voto anticipado

Más de 2,500 eventos del movimiento ‘No Kings’ se realizaron este fin de semana con un objetivo distinto al de sus anteriores movilizaciones: organizar a los ciudadanos para que voten anticipadamente en las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre. Las actividades se extendieron por ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Washington, Miami y Houston, además de comunidades del norte del estado de Nueva York, donde cientos de personas se congregaron para promover la participación electoral.

La jornada, denominada ‘No Kings: Vote Early’ (‘Sin reyes: vote anticipadamente’), fue presentada por sus organizadores como una iniciativa apartidista, centrada en informar a los votantes sobre sus opciones para sufragar y facilitar el acceso a recursos de protección electoral. A diferencia de las protestas anteriores contra el presidente Donald Trump y su administración, esta convocatoria buscó convertir la movilización ciudadana en participación directa en las urnas, sin respaldar oficialmente a ningún candidato o partido.

Las elecciones del 3 de noviembre definirán qué fuerza política controlará el Congreso, en una contienda en la que los demócratas aspiran a recuperar la mayoría de la Cámara de Representantes, mientras que la disputa por el Senado continúa abierta.

No Kings Rallies as Americans express outrage over the state of the country pic.twitter.com/NIbKV65uat — Simon Ateba (@simonateba) October 17, 2026

Votantes latinos, entre los objetivos de la movilización

Los organizadores también pusieron especial atención en la comunidad hispana, en el marco del Mes de la Herencia Hispana, al considerar que su participación puede influir en el rumbo político del país. “La comunidad latina ha sentido el impacto de las decisiones políticas; ahora, tiene la oportunidad de utilizar su poder político y participar en la configuración del futuro”, señalaron los promotores en una nota informativa.

Entre las organizaciones participantes figuran la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU), la American Federation of Teachers, Black Voters Matter Fund, Indivisible, MoveOn, Public Citizen, State Voices y Voto Latino.

En Watertown, Nueva York, cerca de 400 personas se reunieron en una plaza pública. Los asistentes portaron carteles con mensajes como “Vota por el futuro de Estados Unidos” y “Vota como si nuestra democracia dependiera de ello”. Aunque algunos expresaron críticas a Trump por su política económica, los aranceles comerciales, los recortes a programas sociales y las operaciones migratorias, el énfasis de la convocatoria estuvo en acudir a las urnas.

Michael Brassaid explicó su presencia con una crítica al gobierno: “No vamos por el buen camino. No me gusta cómo trata Trump a la gente”.

La votación anticipada comenzará el 24 de octubre en el calendario señalado para esta jornada, aunque las fechas y modalidades disponibles varían según el estado. Trump ha criticado repetidamente el voto por correo y ha impulsado restricciones a esa modalidad, pese a utilizarla personalmente. También atribuyó su derrota electoral de 2020 frente a Joe Biden a un supuesto fraude, sin presentar pruebas que demostraran sus afirmaciones.

Los críticos de esas restricciones advierten que podrían afectar desproporcionadamente a los demócratas, cuyos votantes utilizan el sufragio por correo con mayor frecuencia. En este contexto, ‘No Kings: Vote Early’ busca que los ciudadanos conozcan las reglas electorales de su estado, preparen un plan para votar y participen en una contienda que podría modificar el equilibrio de poder en Washington.

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