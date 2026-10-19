Menos sofocos, insomnio y sudores nocturnos: nuevas reglas para el tratamiento de la menopausia

Las nuevas directrices del (ACOG, por sus siglas en inglés) recomiendan abordar síntomas de la menopausia como los sofocos, el insomnio y los cambios de humor con tratamientos adaptados a cada paciente. Entre las opciones figuran la terapia hormonal, medicamentos no hormonales y algunas intervenciones conductuales.

“Lo que está cambiando es la amplitud de opciones que ahora tenemos… Y la ventaja de ello es que estamos mejor preparados para adoptar un enfoque individualizado para cada paciente”, dijo a la National Public Radio (NPR) Catherine Cansino, obstetra/ginecóloga, presidenta del Comité de Guías de Práctica Clínica del ACOG y coautora de la nueva guía.

Recalca que las directrices recientes se centran en síntomas específicos de la menopausia y subrayan que la seguridad de la terapia de reemplazo hormonal está ahora “bien establecida”.

La terapia hormonal ocupa lugar preponderante

El ACOG respalda la terapia hormonal para pacientes con síntomas que han comenzado la menopausia recientemente, siempre que no tengan contraindicaciones.

Para quienes conservan el útero, recomienda combinar estrógeno y progestágeno para reducir el riesgo de cáncer endometrial; para quienes no tienen útero, recomienda estrógeno solo.

Sin embargo, quienes tengan antecedentes de ciertos cánceres, coágulos sanguíneos, accidente cerebrovascular, infarto, enfermedad hepática o sangrado genital sin diagnosticar, la terapia hormonal quizás no sea el tratamiento más adecuado. Las directrices también incluyen opciones no hormonales, como fezolinetant, elinzanetant y gabapentina.

Considerar riesgos, beneficios y preferencias

El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos señala que la terapia cognitivo-conductual, la atención plena, el ejercicio, la hipnosis clínica y la acupuntura pueden ayudar con algunos síntomas, aunque la evidencia es menos sólida.

Las recomendaciones instan a conversar con un profesional de confianza sobre las ventajas y limitaciones de cada opción, en medio de la desinformación y la creciente demanda de tratamientos hormonales.

Conviene saber antes de empezar una terapia hormonal

Antes de iniciar cualquier terapia hormonal, lo esencial es una valoración médica individualizada: historia clínica, exploración física y análisis según el tipo de tratamiento. Durante el tratamiento se hacen controles clínicos y de laboratorio para ajustar la dosis y detectar efectos adversos a tiempo.

Antes de comenzar:

Historia clínica personal y familiar: antecedentes de coágulos, accidentes cerebrovasculares, enfermedad cardíaca, hipertensión, diabetes, cáncer dependiente de hormonas, enfermedades hepáticas o renales, migrañas y tratamientos previos.

Exploración física: presión arterial, peso, talla, índice de masa corporal y perímetro de cintura; exploración de mamas y, según el caso, examen ginecológico o pélvico.

Análisis de sangre basal: hemograma, glucosa, función renal, perfil lipídico, pruebas hepáticas, coagulación y hormonas relevantes como TSH, estradiol, testosterona, FSH y LH.

Tamizajes y prevención: vacunas al día, detección de infecciones de transmisión sexual según riesgo, evaluación de tabaco, alcohol u otras sustancias, y cribados oncológicos acordes con la edad y los órganos presentes.

Fertilidad y plan reproductivo: si es relevante, conversar sobre preservación de gametos antes de iniciar, porque algunos tratamientos pueden afectar la fertilidad.

Durante el tratamiento:

Consultas de seguimiento: habitualmente cada 3 meses durante el primer año; después, cada 6 meses durante uno o dos años y luego al menos una vez al año, adaptado a cada persona.

Control clínico: presión arterial, peso, efectos deseados, efectos adversos, cambios de humor, función sexual y adherencia al tratamiento.

Analíticas de vigilancia: niveles hormonales para ajustar la dosis, además de glucosa, perfil lipídico, potasio, hemograma y enzimas hepáticas cuando corresponda.

Salud mamaria y ginecológica: exploración mamaria y mamografía según la edad, los factores de riesgo y las guías de cribado vigentes; se debe evaluar cualquier sangrado vaginal inesperado o cambio en las mamas.

Reevaluación periódica de riesgos: revisar si siguen existiendo contraindicaciones, especialmente antecedentes o síntomas de trombosis, enfermedad cardiovascular, hepática o cáncer hormonosensible.

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