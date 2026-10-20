Aparece una enorme ofrenda del Día de Muertos en la tumba de “El Mencho” y causa indignación en redes

A pocos días de las celebraciones de Día de Muertos, la tumba de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue decorada con ostentosos arreglos florales, catrinas monumentales y cruces cubiertas de flores, una ornamentación que desató críticas y comentarios irónicos en redes sociales.

El sepulcro, ubicado en el panteón privado Jardín Recinto de la Paz, en Zapopan, luce flores de cempasúchil, arreglos en tonos naranjas y rojos, figuras de San Judas Tadeo y un gallo que hace referencia al sobrenombre de Oseguera Cervantes, conocido también como “El Señor de los Gallos”.

De acuerdo con medios como N+, los trabajos de decoración y mantenimiento también alcanzaron la tumba de Hugo César Macías Ureña, alias “El Tuli”, señalado como operador de confianza del exlíder criminal, quien murió el mismo 22 de febrero de 2026.

La decoración comenzó a circular en redes sociales a través de imágenes y videos.

Sin embargo, las publicaciones reavivaron la discusión sobre los homenajes dedicados a figuras del crimen organizado y la ostentación que rodea sus sepulcros.

Entre los comentarios de usuarios destacaron cuestionamientos sobre el uso de cruces y símbolos religiosos en la tumba del exlíder del CJNG. Una de las frases que generó mayor atención fue: “Piensan que con mil cruces se irá al cielo”.

Otros internautas recurrieron a la ironía para criticar la cantidad de flores y los adornos instalados, mientras que algunos compararon estas muestras de homenaje con la violencia atribuida a la organización criminal.

Una decoración que vuelve a llamar la atención

La tumba de Oseguera Cervantes ha generado controversia desde su sepultura, debido a los arreglos florales de grandes dimensiones y los mensajes colocados en su lápida.

Arreglo floral en honor a Nemesio Oseguera 'El Mencho' y César Macías 'El Tuli' con motivo del Día de Muertos.



¿Qué opinan sobre los arreglos florales ostentosos que se siguen dejando a figuras del crimen en fechas como el Día de Muertos? ¿Tradición, espectáculo o apología? pic.twitter.com/N6IA3KfeAM — Equis 727 (@equis727) October 20, 2026

La decoración actual retoma elementos relacionados con la identidad pública del exlíder criminal, entre ellos la figura del gallo, además de flores tradicionales de la temporada y representaciones alusivas a la muerte.

La tumba se encuentra en el centro de la atención pública desde febrero pasado. Según declaraciones del secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, el cementerio registró un incremento de visitantes interesados en conocer el lugar donde fueron sepultados Oseguera Cervantes y otros personajes vinculados con el crimen organizado.

Algunos acuden para fotografiarse frente a la tumba, una situación que ha generado inquietud entre familiares de otras personas sepultadas en el recinto, debido a que ciertos arreglos han llegado a ocupar espacios cercanos.

Las autoridades estatales han señalado que mantienen vigilancia coordinada con la administración del panteón para prevenir incidentes, agregando que hasta ahora no se han registrado incidentes violentos ni presencia de personas armadas relacionados con estas visitas.

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