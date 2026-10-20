Arrestan a subdirectora escolar de Wisconsin por presunta conducta sexual inapropiada con un estudiante

Una subdirectora de una escuela de Wisconsin fue arrestada por presunta conducta sexual inapropiada con un estudiante, luego de que las autoridades recibieran una denuncia sobre posibles interacciones indebidas entre ambos.

Kaitlyn Hintz, de 32 años, quien se desempeña como subdirectora de Bonduel Middle/High School, fue detenida el lunes, poco más de una semana después de que se recibiera una alerta a través del sistema estatal de denuncias Speak Up, Speak Out.

El distrito escolar informó a las familias sobre el caso mediante una carta compartida por la cadena WBAY. En el documento, describió la situación como un asunto grave y señaló que la denuncia hacía referencia a un presunto contacto inapropiado entre Hintz y un estudiante.

La investigación comenzó tras una denuncia

La alerta fue recibida por el sistema estatal encargado de recoger reportes sobre situaciones que podrían afectar la seguridad de los estudiantes.

Tras la denuncia, Hintz fue arrestada e ingresada en la cárcel del condado de Shawano, según informó la oficina del sheriff. Las autoridades no detallaron los cargos presentados contra la educadora, al señalar que la investigación continúa.

Hintz tiene previsto comparecer ante un tribunal a finales de esta semana, de acuerdo con la información divulgada por medios locales.

Por ahora, no se han hecho públicos detalles sobre la naturaleza de las presuntas interacciones, el tiempo durante el cual habrían ocurrido ni la identidad o edad del estudiante involucrado.

El distrito niega que los hechos ocurrieran en la escuela

En la comunicación enviada a las familias, el distrito escolar hizo una precisión sobre el lugar y los medios utilizados en las presuntas interacciones.

«Ninguna de las comunicaciones en cuestión tuvo lugar a través de las plataformas del distrito y ninguna de las presuntas interacciones ocurrió en las instalaciones del distrito», señaló la institución en la carta.

La escuela también reconoció la preocupación que la noticia puede generar entre los estudiantes, sus familiares, el personal y los residentes de la comunidad.

«La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes siguen siendo nuestra máxima prioridad», afirmó el distrito.

Bonduel Middle/High School atiende a estudiantes de entre 11 y 18 años. No se ha informado cuánto tiempo llevaba Hintz trabajando en el centro educativo.

Las autoridades mantienen abierta la investigación

La oficina del sheriff del condado de Shawano no ha ofrecido más información sobre los cargos contra Hintz ni sobre las pruebas recopiladas hasta el momento.

La investigación sigue en curso y se espera que la comparecencia judicial aporte información adicional sobre el proceso.

Las acusaciones contra la subdirectora no constituyen una condena, y el caso deberá resolverse ante los tribunales.

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