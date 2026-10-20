Detienen a 4 funcionarios mexicanos acusados de la desaparición de una adolescente

Cuatro servidores públicos del municipio de Taxco, Guerrero, fueron detenidos por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas, en un caso relacionado con la desaparición de Michelle Guadalupe Sánchez Fuentes, de 15 años, quien continúa sin ser localizada.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, entre los detenidos se encuentran Ricardo “N”, director del Centro de Comando y Control (C2); José “N”, monitorista de esa instalación, así como dos elementos de la Policía Preventiva Municipal.

Según las investigaciones, los hechos ocurrieron el pasado 29 de septiembre en el centro de Taxco, donde varios sujetos habrían obligado a la víctima a subir a un vehículo y posteriormente se la llevaron.

La Fiscalía señala que los dos policías municipales presuntamente ordenaron retirar a elementos de Tránsito de la zona donde ocurrió el secuestro.

Además, habrían instruido al director y al monitorista del C2 para que omitieran informar de lo sucedido a otras corporaciones de seguridad.

La #FGEGuerrero, en coordinación con @Defensamx1, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico de @SSPGro, detuvo a cuatro servidores públicos del Ayuntamiento de Taxco, entre ellos el director y un monitorista del C2, así como dos policías municipales, por su probable responsabilidad en el delito? pic.twitter.com/faYnLsvRcR — Fiscalía General del Estado de Guerrero (@FGEGuerrero) October 20, 2026

Estas acciones, de acuerdo con la autoridad investigadora, habrían facilitado la desaparición de la adolescente.

Los cuatro funcionarios también fueron señalados por la Fiscalía como integrantes del grupo delictivo La Familia Michoacana.

Suman seis funcionarios detenidos en Taxco

Con estas cuatro aprehensiones, suman seis servidores públicos de Taxco detenidos entre el 16 y el 19 de octubre, por su probable participación en investigaciones relacionadas con los delitos de secuestro agravado y desaparición forzada.

Entre los otros dos funcionarios detenidos se encuentran José Carlos “N”, director de Reglamentos del Ayuntamiento, y Gerónimo “N”, policía municipal activo, quienes son investigados por su probable participación en distintos casos de secuestro agravado.

Mientras tanto, las autoridades mantienen las investigaciones y las acciones de búsqueda para localizar a Michelle Guadalupe.

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