El FBI tendría registros sobre la detención de “El Mayo” Zambada, pero rechaza divulgarlos

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) confirmó que cuenta con registros relacionados con la detención de Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, y de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ocurrida el 25 de julio de 2024 en Estados Unidos.

Sin embargo, rechazó entregar la documentación solicitada bajo el argumento de proteger la privacidad de las personas involucradas.

La respuesta de la agencia estadounidense fue difundida el 19 de octubre por el periodista Ioan Grillo, quien publicó en su cuenta de la red social X una imagen de la comunicación oficial enviada por el investigador Joseph Hefferon, responsable de gestionar la petición de información.

De acuerdo con Grillo, la solicitud se presentó mediante la Ley de Libertad de Información (FOIA) y quedó registrada con el folio 1679203-001, bajo el asunto “Arrest of Ismael Zambada and Joaquin Guzman Lopez (On or After July 25th, 2024)”.

En su respuesta, el FBI informó que había concluido la búsqueda de los registros relacionados con la petición, pero determinó que los documentos correspondientes a terceras personas estaban exentos de divulgación.

NEW – The FBI refuses FOIA request on documents related to the arrest (and cross border kidnapping) of El Mayo Zambada in 2024.



Investigator @HefferonJoe made this FOIA. Answer: "While the existence of FBI records is acknowledged, the records are exempt from disclosure." pic.twitter.com/HQeI1QB17z — Ioan Grillo (@ioangrillo) October 19, 2026

La agencia fundamentó su decisión en las excepciones 6 y 7(C) de la FOIA, previstas en el título 5, sección 552, del Código de Estados Unidos, relativas a la protección de la privacidad personal.

El organismo sostuvo que el solicitante no acreditó suficientemente que el interés público en conocer la información sobre las operaciones y actividades gubernamentales fuera superior a los intereses de privacidad de las personas involucradas.

Con ese argumento, el FBI consideró que procesar y divulgar los expedientes constituiría una invasión injustificada a la privacidad personal y dio por concluida la solicitud, aunque dejó abierta la posibilidad de impugnar la determinación mediante los procedimientos administrativos correspondientes.

Información permanece bajo reserva en México

La negativa del FBI se suma a las restricciones de acceso a documentos relacionados con el caso en México.

Según los reportes de Aristegui Noticias, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó reservar durante cinco años información vinculada con la investigación sobre los hechos que llevaron a Zambada a territorio estadounidense.

La falta de acceso a los expedientes de ambas autoridades mantiene sin esclarecer públicamente diversos aspectos documentales de la operación, entre ellos las circunstancias del vuelo y la llegada de los dos hombres a Estados Unidos.

El caso adquirió relevancia por las versiones sobre la forma en que Zambada terminó bajo custodia estadounidense.

El propio narcotraficante sostuvo que fue traicionado y secuestrado por Guzmán López, quien presuntamente lo entregó a las autoridades de EE.UU.

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