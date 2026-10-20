Hombre de 81 años muere baleado con su propia arma durante un asalto en su casa en Mississippi

Un hombre de 81 años murió tras recibir varios disparos con su propia arma durante un presunto allanamiento de morada en el condado de Union, Mississippi. Su esposa logró escapar de la vivienda y alertar a las autoridades, informó el sheriff local.

Bobby McGill y su esposa, Peggy, dormían cuando Eric Basco presuntamente entró por la fuerza en su casa alrededor de las 4:00 a. m. del jueves, según el sheriff del condado de Union, Jimmy Edwards, citado por Fox News Digital.

Durante el enfrentamiento, McGill habría intentado recuperar una pistola que guardaba cerca de su cama. Sin embargo, Basco presuntamente logró apoderarse del arma y disparó varias veces contra el propietario, causándole la muerte.

“Parece que hubo una lucha entre el agresor y el dueño de la casa”, explicó Edwards al medio. El sheriff señaló que los investigadores reconstruían lo sucedido a partir de las pruebas disponibles.

La esposa logró escapar y llamar al 911

Peggy McGill consiguió salir de la vivienda sin sufrir lesiones y llamó al servicio de emergencias para informar que alguien había entrado en su casa y atacado a su esposo, según las autoridades.

El sheriff indicó que Basco aparentemente buscaba cometer un robo. Después del tiroteo, el hombre se dirigió a un baño de la vivienda y se disparó. Fue trasladado a un hospital, donde murió posteriormente.

Las autoridades no han establecido de manera concluyente qué motivó el ataque.

Como parte de la investigación, los agentes obtuvieron una grabación de la noche anterior al tiroteo que aparentemente muestra a Basco caminando por una carretera a aproximadamente 1,5 millas —unos 2,4 kilómetros— de la vivienda de McGill.

Según Edwards, en el video el hombre levanta los brazos y grita algo que parece ser “Dios ha muerto”. El sheriff aclaró que no podían confirmar con certeza las palabras que pronunció.

En el jardín de la casa de McGill había una cruz y un letrero con el mensaje “Jesús es el Señor”. Edwards señaló que se preguntaba si esos elementos pudieron haber influido en la elección de la vivienda, pero subrayó que no tenía pruebas para establecer una conexión.

El funcionario también indicó que Basco no tenía antecedentes penales conocidos, aparte de infracciones de tránsito menores. No obstante, las autoridades no han ofrecido una explicación definitiva sobre su comportamiento ni sobre las circunstancias que precedieron al allanamiento.

La familia recuerda a McGill por su fe y su amor

La muerte de McGill provocó muestras de dolor entre sus familiares, quienes lo recordaron como un hombre profundamente creyente y dedicado a su familia.

Su nieta publicó un homenaje en Facebook en el que destacó la importancia que tenían la religión y sus seres queridos en la vida de su abuelo.

“Mi Papaw amaba al Señor por encima de todo y amaba a su familia con todo su corazón”, escribió.

La mujer también expresó que McGill procuraba compartir su fe con quienes lo rodeaban y pidió oraciones para acompañar a la familia durante el duelo.

El sheriff Edwards lamentó el crimen y describió lo ocurrido como una tragedia. La investigación busca esclarecer las circunstancias del ingreso a la vivienda y del enfrentamiento que terminó con la muerte de ambos hombres.

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