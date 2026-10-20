La economía desplazó a la migración entre las prioridades del voto latino

El encarecimiento de la gasolina, los alimentos y la vivienda colocó a la economía en el centro de las preocupaciones de los votantes latinos en Estados Unidos, un electorado que podría resultar decisivo en la disputa por el control del Congreso en las elecciones del 3 de noviembre. Aunque los demócratas recuperaron terreno entre los hispanos, el descontento con el presidente Donald Trump no les garantiza aún su respaldo en las urnas.

Una encuesta del Pew Research Center reveló que el 51% de los votantes latinos registrados apoyó a los candidatos demócratas a la Cámara de Representantes, frente al 24% que prefirió a los republicanos. Otro 18% permaneció indeciso, un margen que mantuvo abierta la competencia por este sector del electorado estadounidense.

El estudio, publicado el 16 de octubre, también mostró un deterioro en la imagen presidencial. La aprobación de Trump entre los hispanos cayó del 38% registrado en febrero de 2025 al 24%, mientras el 74% consideró que sus políticas económicas empeoraron las condiciones del país.

El cambio contrastó con las elecciones presidenciales de 2024, cuando el republicano obtuvo casi la mitad del voto latino. Sin embargo, Trump rechazó que hubiera perdido influencia entre estos electores.

“Creo que lo estamos haciendo bien”, declaró el mandatario el lunes ante preguntas de periodistas. “Tengo un tremendo voto hispano”, agregó, según reportó la agencia EFE.

La economía desplazó a la migración

La investigación de Pew identificó que el 86% de los votantes latinos consideró la economía muy importante para decidir su voto, por encima de la inmigración, que alcanzó el 64%. La atención médica y la educación también ocuparon lugares destacados, con el 80% y el 75%, respectivamente.

La preocupación por los precios de la gasolina y otros energéticos alcanzó el 80%, frente al 48% de enero. Además, el 80% manifestó inquietud por el costo de la vivienda y el 78% por los alimentos y productos de consumo.

Estas percepciones coincidieron con nuevos indicadores económicos. La Oficina de Estadísticas Laborales informó que la inflación anual alcanzó el 3.7% en septiembre, frente al 3.4% de agosto. Por su parte, la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA) reportó que el galón de gasolina promedió $4.36 dólares el 8 de octubre, un máximo histórico para esa época del año.

El voto latino, una prioridad electoral

Con más de 36 millones de latinos elegibles para votar en 2026, de acuerdo con la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO), las campañas intensificaron sus esfuerzos para movilizar a esta población, especialmente en estados donde una diferencia estrecha podría definir escaños legislativos.

Las organizaciones Somos Votantes y Somos PAC anunciaron una inversión cercana a $20 millones de dólares para impulsar la participación electoral en estados como California, Texas, Arizona, Nevada, Wisconsin y Michigan.

Ricardo Rauseo, secretario nacional de prensa de Somos Votantes, explicó a la agencia EFE que muchos electores que respaldaron a Trump esperaban una reducción en el costo de vida, pero consideraron que sus condiciones económicas no mejoraron. También atribuyó parte del malestar a las consecuencias económicas del conflicto con Irán.

Sin embargo, la ventaja demócrata en las encuestas no aseguró una participación equivalente en las urnas. Pew encontró que, entre los hispanos que votaron por Trump en 2024, el 65% todavía apoyó a candidatos republicanos al Congreso, mientras el 11% prefirió a los demócratas.

La encuesta se realizó del 28 de septiembre al 4 de octubre entre 5,062 adultos estadounidenses, incluidos 774 votantes latinos registrados.

Con el control de ambas cámaras del Congreso en disputa, el electorado hispano llegó a la recta final de la campaña con prioridades que fueron más allá de la política migratoria. Para ambos partidos, el desafío consistió en convencer a millones de familias de que sus propuestas podrían mejorar su economía cotidiana.

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