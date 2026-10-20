¿Por qué Tini Stoessel canceló su concierto de Miami minutos antes de empezar?

La expectativa de miles de fanáticos congregados a las afueras y dentro del Kaseya Center de Miami se transformó en asombro y frustración el domingo. Apenas minutos antes del horario programado para el inicio del espectáculo, la cantante argentina Tini Stoessel anunció la cancelación inmediata de su presentación enmarcada en su gira internacional “FUTTTURA World Tour”.

La noticia sorprendió al público mediante avisos desplegados en las pantallas del propio recinto. Poco después, la productora del evento y la propia artista difundieron un comunicado para explicar lo ocurrido y desligar a la intérprete de cualquier responsabilidad.

Según detalló la empresa organizadora Ake Music, la suspensión repentina obedeció a un incumplimiento de los requerimientos técnicos y logísticos indispensables que habían sido solicitados con antelación.

Durante las horas previas, los sistemas esenciales de iluminación, sonido, pantallas de video y canales de comunicación interna no se encontraban operativos. Esto imposibilitó la realización de las pruebas de sonido previas y, fundamentalmente, la verificación de los protocolos de seguridad necesarios para las complejas maniobras y vuelos escénicos del show.

A través de sus redes sociales, Tini rompió el silencio con un emotivo mensaje en el que compartió su profunda impotencia y tristeza por no haber podido encontrarse con su audiencia. La artista enfatizó que ella y su equipo trabajaron a contra reloj intentando adaptar la propuesta técnica, pero remarcó que bajo ninguna circunstancia pondría en riesgo la integridad del público ni de sus colaboradores.

“Hay cosas que pueden adaptarse en un show, pero la seguridad y el respeto por el público no son negociables”, aseveró la intérprete.

En el comunicado oficial se confirmó que Tini se hallaba completamente lista y vestida tras bambalinas para subir al escenario. Para tranquilidad de los asistentes, la devolución del importe de las entradas se realizará de manera automática a través de las plataformas oficiales de venta.

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