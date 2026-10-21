Aplazan la audiencia de “El Viceroy”, exlíder del Cártel de Juárez, al no llegar a un acuerdo con la Fiscalía

La audiencia judicial de Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”, fue aplazada hasta el próximo 15 de diciembre, luego de que su defensa y la Fiscalía de Estados Unidos solicitaran más tiempo para continuar las negociaciones de un posible acuerdo de culpabilidad.

La jueza federal Joan Azrack aceptó la petición presentada por Rubén Oliva, abogado del exlíder del Cártel de Juárez, quien solicitó una prórroga de 60 días para avanzar en las conversaciones con su cliente y los representantes del gobierno estadounidense.

De acuerdo con medios como Univision, la solicitud fue respaldada por los fiscales encargados del caso. El objetivo de las negociaciones es alcanzar un acuerdo que permita resolver el proceso sin llegar a un juicio.

La comparecencia estaba prevista para octubre, pero las partes no han concluido las conversaciones. En la audiencia anterior, celebrada en julio, tanto la defensa como la Fiscalía reportaron avances en las negociaciones y solicitaron una ampliación del plazo.

Una jueza federal de Nueva York aplazó al 15 de diciembre la próxima audiencia de Vicente Carrillo Fuentes. La defensa solicitó más tiempo para negociar con la fiscalía un posible acuerdo de culpabilidad que evitaría un juicio. #LasNoticiasDeFORO con @eduardosalazar4 | #nmásforo? pic.twitter.com/yrQDJIpe9u — N+ FORO (@nmasforo) October 20, 2026

Cargos por narcotráfico y lavado de dinero

Carrillo Fuentes, de 63 años, permanece detenido en Brooklyn desde su extradición a Estados Unidos, en febrero de 2025, donde enfrenta acusaciones relacionadas con delincuencia organizada, conspiración para importar cocaína, uso de armas en delitos vinculados con drogas y lavado de dinero procedente del narcotráfico.

En febrero de 2025, El Viceroy se declaró no culpable de los cargos que le imputan las autoridades estadounidenses.

Posteriormente, su defensa y la Fiscalía comenzaron a negociar un posible acuerdo, mientras la jueza autorizaba distintas prórrogas para facilitar las conversaciones.

Hasta el momento, no se ha confirmado que las partes hayan alcanzado un pacto definitivo. Por ello, el aplazamiento no implica que los cargos hayan sido retirados ni que el proceso judicial haya concluido.

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