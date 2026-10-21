Donald Trump queda impresionado con el senador Jon Husted después de mirarle el trasero

El presidente Donald Trump sorprendió a sus seguidores y hasta a sus detractores al esmerarse de nueva cuenta en describir el trasero del republicano Jon Husted, senador por Ohio, lo cual le acarreó severas críticas sobre su extraño proceder.

En las elecciones del 3 de noviembre, Jon Husted se juega su continuidad en el Senado después del periodo en que reemplazó el escaño de a J.D. Vance. Sin embargo, su oponente Sherrod Brown lleva una ligera ventaja en los resultados de algunas encuestas anticipadas.

Durante un mitin celebrado la semana pasada en Youngstown, Ohio, después de enterarse de que el legislador en cuestión había sido un destacado jugador de fútbol americano colegial en la Universidad de Dayton, el republicano de 80 años comentó por primera vez acerca de sus atributos físicos, en particular su trasero.

“No suelo hacer esto con los hombres. Empecé a fijarme en el cuerpo de [Husted] porque no sabía que había sido un gran atleta. Lo miré de arriba abajo. Le miré el trasero, me fijé en todo su cuerpo y después en sus manos. Miren esas manos. Son como garras”, expresó.

Trump on Jon Husted: "I'm studying his body. I've never studied the body of a man before. It's not my thing. Nothing wrong with it, of course. But it's never been my thing. But I looked at his ass. I said, 'His ass, shit, it's like a pile of muscle.' Then I looked at his legs and? pic.twitter.com/hAkx2tWgpK — Aaron Rupar (@atrupar) October 20, 2026

Sin embargo, los calificativos de Trump hacia el ex vicegobernador de Ohio subieron de tono en un evento celebrado en Greenville, Carolina del Norte, al cual acudió y sin que nadie lo esperara inexplicablemente retomó su descripción sobre Husted.

“Miré su trasero, luego sus piernas, y dije: ‘Su trasero es como un montón de músculo’. Luego miré sus piernas y dije: ‘Hombre, tiene los pies enormes’. Entonces lo miré por los hombros, le di un golpecito y me dolió la mano. Era como si fuera de acero. Pensé: ‘Este tipo es un monstruo’”, expresó.

Al respecto, Michael Kosta, presentador de “The Daily Show” de Comedy Central, se mofó del jefe de la nación durante la emisión de su programa.

“Debería encontrar un hombre y llevarlo a bailar a su gran salón de baile gay”, expresó.

Siguiendo una ruta similar, Jesse Watters, presentador de la cadena de televisión Fox News, se atrevió a describir al presidente como un personaje un tanto irreverente.

“Trump dice muchas cosas que todos pensamos, pero no decimos. A veces suena un poco gay. Se sale con la suya porque es heterosexual” expuso durante el programa Watters en “The Five”.

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