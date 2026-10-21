EE.UU. busca deportar a África a migrantes gravemente enfermos que México rechazó

Migrantes detenidos en Florida, algunos con enfermedades que requieren atención médica constante, enfrentaron nuevas órdenes de deportación hacia países africanos después de que, según sus familiares, México rechazó recibirlos por sus condiciones de salud. La medida, denunciada por activistas y abogados, despertó preocupación por los riesgos de los traslados y la falta de garantías para continuar sus tratamientos.

La organización The Workers Circle alertó que varios extranjeros recluidos en los centros migratorios de Krome, en Miami, y Broward, en Pompano Beach, recibieron notificaciones sobre su posible expulsión esta semana, aunque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no confirmó los vuelos ni sus destinos.

Arianne Betancourt, representante de la organización, explicó durante una conferencia virtual que los detenidos recibieron avisos después de que las autoridades estadounidenses les comunicaron que México no los aceptaría debido a sus padecimientos, según informó The Guardian.

Uno de los casos fue el de Noslen Sendra González, ciudadano cubano de 41 años, detenido desde noviembre de 2025, cuando acudió a una cita con ICE. Su esposa, Anisley Cortez, denunció que padece diabetes tipo 2, necesita insulina y sufrió tres episodios de pancreatitis aguda necrotizante que requirieron hospitalización.

“En África se me muere”, expresó Cortez, quien aseguró que las autoridades también descartaron devolverlo a Cuba y pidió su liberación ante la imposibilidad de trasladarlo a un país que garantizara su atención médica.

Según su testimonio, Sendra pasó varios meses en el centro de detención conocido como Alligator Alcatraz, en Florida, antes de ser trasladado a Krome. Además, perdió más de 50 libras durante su detención, de acuerdo con The Guardian.

La abogada migratoria Shalyn Fluharty advirtió que las deportaciones podrían realizarse el jueves 22 y viernes 23 de octubre, posiblemente hacia la República Centroafricana y Burundi, aunque aclaró que las fechas y destinos no estaban confirmados.

La defensora cuestionó que personas con enfermedades graves fueran sometidas a vuelos de hasta 24 horas, con restricciones físicas y sin garantías de recibir medicamentos o supervisión médica.

El caso de Sendra permaneció sujeto a un recurso de hábeas corpus presentado desde mayo ante un tribunal federal de Miami, según la información judicial citada por la agencia EFE.

Deportaciones a terceros países, bajo cuestionamiento

La denuncia se produjo en medio de una controversia judicial sobre la política de Donald Trump de enviar migrantes a países distintos de los de su nacionalidad, incluso cuando no mantienen vínculos con esos territorios.

Un informe de Human Rights Watch (HRW), publicado el 8 de octubre, documentó que Estados Unidos deportó a 536 personas hacia países africanos distintos de los de su origen entre enero de 2025 y agosto de 2026. La organización identificó detenciones arbitrarias, malos tratos y dificultades para acceder a medicamentos después de las expulsiones.

También documentó que algunos deportados permanecieron esposados durante vuelos prolongados y recibieron información insuficiente sobre sus destinos.

En septiembre, un tribunal federal de apelaciones declaró ilegal la política que permitió expulsiones hacia terceros países sin ofrecer a los afectados una oportunidad adecuada para impugnar la decisión.

Sin embargo, el 29 de septiembre, la Corte Suprema suspendió temporalmente ese fallo y permitió que las deportaciones continuaran mientras resolvía la controversia. El máximo tribunal programó para el 9 de diciembre una audiencia sobre la legalidad de la medida.

A las denuncias se sumaron antecedentes sobre las condiciones de detención. Una inspección federal realizada en Krome encontró 1,102 personas recluidas en instalaciones con capacidad para 882, además de deficiencias sanitarias, de acuerdo con un informe del Departamento de Seguridad Nacional citado por The Guardian.

Hasta el miércoles 21 de octubre, las autoridades estadounidenses no habían confirmado los traslados. Tampoco existía una respuesta pública de México que permitiera corroborar de manera independiente el rechazo atribuido a sus autoridades.

La incertidumbre mantuvo a las familias pendientes del destino de sus allegados, mientras sus abogados intentaron impedir que personas gravemente enfermas fueran enviadas a países donde desconocían si podrían continuar sus tratamientos.

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