El Club América prepara una supuesta operación escoba en su estructura

Las Águilas del América se aprestan a enfrentar los años 30 de este nuevo siglo con un cambio desde sus raíces y para tal efecto, han apostado sus baterías en el español Ferran Reverter para que efectúe cambios en todas las estructuras del equipo, tanto en el aspecto deportivo como burocrático.

El directivo asume esta enorme responsabilidad bajo la luz de la nueva dirigencia de las Águilas, la cual busca optimizar de forma inmediata el rendimiento institucional del club y así justificar todas las cartas credenciales de las que llegó precedido al fútbol mexicano como otros más y terminan siendo unos petardos por no saber manejar la idiosincrasia de sus habitantes.

“HOY EN AMÉRICA SE COMIENZA A TRABAJAR DE DISTINTA MANERA” ??



? “El mismo Santiago Baños sabe que tarde o temprano saldrá de Coapa ante la nueva estructura de Las Águilas”



? “Chivas buscará un nueve para el siguiente torneo”



? “El Tano Ortiz no es ni opción para Tigres”



??? pic.twitter.com/vAgJCrZHSD — MedioTiempo (@mediotiempo) October 21, 2026

De acuerdo a datos manejados por Rubén Rodríguez, analista del portal Mediotiempo, esos cambios están por suceder y afectarían a todas las áreas que conforman a la organización milloneta, tal como ha sucedido en las últimas semanas con la liquidación de personal de distintos niveles.

La operación escoba en la organización de Coapa coincide con este dirigente español que ha llegado con bombo y platillo al fútbol mexicano para manejar los cambios profundos en las distintas estructuras que conforman al equipo más ganador en la historia del fútbol de México con 16 títulos de liga.

Su proyecto contempla una renovación total en los pasillos de la institución mediante una agresiva estrategia que transformará por completo la gestión administrativa en busca de poder responder a las nuevas exigencias de organización y competencia deportiva.

El actual presidente Santiago Baños y su equipo de trabajo saben perfectamente que la estructura actual será eliminada tarde o temprano. Los puestos directivos de la institución serán ocupados por perfiles de la entera confianza de Reverter en los próximos meses.

El objetivo final de la nueva administración es cumplir rigurosamente con las ganancias económicas presupuestadas y conseguir una mayor exposición internacional para el Club América, en una apuesta que tiene pendiente el cuadro de Coapa en los últimos años de su historia.

Esta nueva administración tiene la obligación directa de informar y discutir las decisiones tomadas en el club con la directiva anterior. En las últimas semanas, los pasillos de Coapa han estado llenos de conversaciones sobre los recientes recortes de personal. El proyecto principal de los inversionistas extranjeros se concentra en la reinversión total mediante la llegada de nuevas caras.

?¡ÚLTIMO MOMENTO!?SANTIAGO BAÑOS SERÁ DESPEDIDO DEL AMÉRICA.???



?El CEO de Controladora Deportiva Águilas Ferran Reverter ?? tiene bajo la lupa ? a Santiago Baños, los números no cuadran en las oficinas de Coapa en venta y compra de jugadores, Iñárritu fue el primero en? pic.twitter.com/UXeSmbVc0d — ?? El HINCHA ??? (@El_Hincha12) April 29, 2026

El actual presidente Santiago Baños y su equipo de trabajo saben perfectamente que la estructura actual será eliminada tarde o temprano. Los puestos directivos serán ocupados por perfiles de la entera confianza de Reverter en los próximos meses. El objetivo final de los inversionistas norteamericanos es cumplir con las ganancias presupuestadas y conseguir una enorme exposición internacional.

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