Joven de 19 años enfrenta cargos por la muerte de dos mujeres en un choque en sentido contrario en Carolina del Norte

Una joven de 19 años fue arrestada en Charlotte, Carolina del Norte, por su presunta responsabilidad en un accidente de tránsito que dejó dos mujeres muertas y otras dos personas gravemente heridas. Según la Policía de Charlotte-Mecklenburg, conducía bajo los efectos del alcohol, sin las luces encendidas y en sentido contrario por la Interestatal 277 cuando chocó de frente contra otro vehículo durante la madrugada del 18 de octubre.

La sospechosa, identificada como Kati Gissel Covarrubias-Barron, conducía una Toyota RAV4 alrededor de las 12:18 a. m. cuando ocurrió la colisión. En el accidente también estuvo involucrado un Chevrolet Equinox, cuyos tres ocupantes fueron reportados conscientes y sin lesiones, de acuerdo con las autoridades.

Dos mujeres murieron tras el impacto

Las víctimas fueron identificadas como My’Angel Vonshay Robinson y Audrey Diamond Dawson, quienes viajaban como pasajeras en el Hyundai contra el que chocó la camioneta.

Robinson murió en el lugar del accidente, mientras que Dawson falleció en el hospital después de ser trasladada por los equipos de emergencia. La Policía informó que otras dos personas sufrieron lesiones graves.

Reco Robinson, familiar de las víctimas, expresó su dolor en una publicación en Facebook.

“Mi corazón está sufriendo ahora mismo. Esta vez duele mucho. Por favor, mantengan a mi familia —de ambos lados— en sus oraciones. Mis hermosas primitas. Hasta que nos volvamos a encontrar. Las amo muchísimo”, escribió.

Otro familiar también lamentó la muerte de las dos mujeres en redes sociales. “Realmente no puedo creer que esto les haya pasado a dos almas hermosas. Estaban tan llenas de vida”, expresó.

La camioneta recorrió más de una milla en sentido contrario

Según documentos judiciales, las imágenes de vigilancia captaron el momento en que la Toyota RAV4 hizo un giro en U para incorporarse a la autopista.

El vehículo habría recorrido aproximadamente una milla en sentido contrario al tráfico, a una velocidad superior a las 55 millas por hora, antes de chocar de frente contra el Hyundai.

En un comunicado, la Policía de Charlotte-Mecklenburg indicó que Covarrubias-Barron conducía por el lado equivocado de la Interestatal 277, hacia el tráfico que venía de frente, sin las luces encendidas y bajo los efectos del alcohol. También señaló que la joven no tenía una licencia de conducir válida.

De acuerdo con FOX 8, funcionarios especializados en casos de conducción bajo los efectos del alcohol evaluaron a Covarrubias-Barron en el hospital y determinaron que conducía bajo los efectos del alcohol.

Durante una entrevista con los investigadores, la joven presuntamente admitió haber consumido cinco bebidas alcohólicas o combinadas en un período de dos horas.

Enfrenta dos cargos de asesinato en segundo grado

Los documentos del Tribunal de Distrito del condado de Mecklenburg indican que Covarrubias-Barron enfrenta dos cargos de asesinato en segundo grado, dos cargos por lesiones graves como delito grave, conducción bajo los efectos del alcohol, conducción por parte de una persona menor de 21 años después de consumir alcohol y conducción sin licencia.

La joven permanece detenida sin derecho a fianza en el centro de detención de la Oficina del Sheriff del condado de Mecklenburg. Su próxima comparecencia judicial está prevista para el 6 de noviembre.

La investigación continúa abierta. La Policía pidió a quienes hayan presenciado el accidente o tengan información relevante que se comuniquen con el detective D. Leung.

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