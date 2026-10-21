Muere rector universitario de Brasil tras ser golpeado por un fragmento de techo en Arizona

Un rector universitario de Brasil murió después de que un fragmento de material para techos se desprendiera por los fuertes vientos y lo golpeara en la cabeza mientras visitaba un emblemático complejo arquitectónico en Scottsdale, Arizona, informaron las autoridades.

Rogério Renato Mateucci, de 55 años, rector de la Pontificia Universidad Católica de Paraná, falleció alrededor de las 2:00 p. m. del viernes mientras recorría Taliesin West, una propiedad histórica diseñada por el reconocido arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright.

Según la Policía de Scottsdale, Mateucci participaba en una visita guiada a pie junto con otras personas cuando ocurrió el accidente. Los equipos de emergencia lo declararon muerto en el lugar.

Los detectives y especialistas de la escena acudieron a la propiedad para investigar lo sucedido. Sin embargo, las autoridades señalaron que no sospechan de un acto criminal y atribuyeron el incidente a las condiciones meteorológicas.

Los fuertes vientos desprendieron material del techo

Vidal Martins, vicerrector de la Pontificia Universidad Católica de Paraná, explicó a la cadena FOX 10 Phoenix que las fuertes ráfagas levantaron una pieza de material transparente de la cubierta que terminó golpeando a Mateucci en la cabeza.

Martins describió la muerte como una tragedia profundamente dolorosa y recordó al rector como una persona amable, dedicada a los demás y comprometida con su fe.

“Era una persona muy amable, alguien que cuidaba de todo el mundo. Era un hombre religioso”, expresó.

También señaló que Mateucci tenía un especial interés por el arte y la arquitectura, por lo que estaba entusiasmado con la visita al lugar.

“Es muy difícil de entender, es muy difícil de aceptar”, afirmó Martins al referirse a lo ocurrido.

Taliesin West, una obra histórica de Frank Lloyd Wright

Taliesin West fue construido en 1937 y sirvió como residencia de invierno y estudio de arquitectura de Frank Lloyd Wright, considerado uno de los arquitectos más influyentes de la historia de Estados Unidos.

Entre sus obras más conocidas figuran la casa Fallingwater, en Pensilvania, y el Museo Solomon R. Guggenheim, en Nueva York.

La Fundación Frank Lloyd Wright expresó sus condolencias a la familia y a los seres queridos de Mateucci. Su director ejecutivo, Joe Spector, indicó que la Policía de Scottsdale estaba al tanto del incidente y que no se divulgarían más detalles mientras las autoridades completaban su trabajo.

La fundación también informó que la propiedad permanecería cerrada al público hasta nuevo aviso.

La universidad suspendió actividades en señal de duelo

La Pontificia Universidad Católica de Paraná anunció la muerte de Mateucci a través de una publicación en Instagram, en la que expresó su profundo pesar.

Como parte del duelo, la institución suspendió las clases en tres de sus campus los días 17 y 19 de octubre, además de interrumpir las actividades administrativas el 19 de octubre.

La comunidad universitaria recordó al rector por su dedicación y por la influencia que tuvo en la vida de quienes lo rodeaban.

La investigación policial continúa para documentar las circunstancias del accidente. Hasta ahora, las autoridades no han señalado indicios de que la muerte de Mateucci haya sido consecuencia de una acción deliberada.

Sigue leyendo: