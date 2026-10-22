Horóscopo de Mercurio retrógrado: qué pasa con tu signo del zodiaco

El último Mercurio retrógrado de 2026 llega con una energía intensa que, según la astrología, podría poner a prueba la paciencia de todos los signos del zodiaco.

Del 24 de octubre al 13 de noviembre, este fenómeno está asociado con malentendidos, retrasos, problemas tecnológicos y situaciones inesperadas que invitarán a revisar decisiones importantes.

Esta vez, Mercurio retrogradará en Escorpio, un signo relacionado con las emociones profundas, los secretos y las transformaciones personales.

Además, el fenómeno coincidirá con Venus retrógrado, que comenzó el 3 de octubre y finalizará el mismo 13 de noviembre intensificando simbólicamente los temas relacionados con el amor, el dinero y las relaciones personales.

¿Cómo afectará Mercurio retrógrado de octubre y noviembre de 2026?

En astrología, Mercurio representa la comunicación, los pensamientos, los acuerdos y los desplazamientos.

Cuando parece retroceder desde nuestra perspectiva terrestre, se interpreta como una etapa favorable para revisar asuntos pendientes, corregir errores y reflexionar antes de actuar.

Durante este periodo también ocurrirán dos acontecimientos lunares importantes: la Luna Llena en Tauro del 26 de octubre y la Luna Nueva en Escorpio del 9 de noviembre.

La primera será una oportunidad simbólica para reconocer lo que necesita cambiar, mientras que la segunda invitará a establecer nuevas intenciones, comenta el sitio en línea de Cosmopolitan en un análisis astrológico.

Horóscopo de Mercurio retrógrado para los 12 signos del zodiaco

Aries

Aries tendrá la oportunidad de reflexionar sobre su transformación personal. Mercurio retrógrado activa simbólicamente su octava casa, relacionada con los cambios profundos y los recursos compartidos.

Será un buen momento para preguntarse qué aspectos de su vida desea mejorar y qué hábitos necesita dejar atrás antes de iniciar una nueva etapa.

Tauro

Las relaciones ocuparán el centro de la atención de Tauro. Los desacuerdos con la pareja, los amigos o los colaboradores podrían surgir por errores de comunicación.

Antes de sacar conclusiones, conviene escuchar a la otra persona y evitar que un malentendido se convierta en un conflicto mayor.

Géminis

Las pequeñas complicaciones podrían acumularse para Géminis. Retrasos, contratiempos tecnológicos y cambios de última hora podrían alterar su rutina.

En lugar de reorganizarlo todo por frustración, será mejor mantener la calma, revisar los pendientes y dar prioridad a las tareas realmente importantes.

Cáncer

La creatividad de Cáncer podría atravesar una etapa de pausa. Si las ideas no fluyen como de costumbre, no será necesario abandonar sus proyectos.

Revisar trabajos anteriores, corregir detalles y recuperar antiguas inspiraciones puede resultar más productivo que comenzar algo completamente nuevo.

Leo

El hogar y la familia exigirán paciencia a Leo. Podrían aparecer desacuerdos familiares o pequeños problemas domésticos que requieran atención.

La recomendación es evitar discusiones innecesarias y posponer las compras importantes que no sean urgentes hasta evaluar mejor las opciones disponibles.

Virgo

Virgo deberá prestar especial atención a sus palabras. Los mensajes escritos, correos electrónicos y conversaciones podrían prestarse a interpretaciones equivocadas.

Revisar lo que escribe antes de enviarlo y expresar sus ideas con claridad ayudará a prevenir conflictos durante estas semanas.

Libra

El dinero será el tema central para Libra. Una factura inesperada o un pago retrasado podría obligarlo a revisar sus finanzas.

Evitar compras impulsivas, controlar los gastos y conservar un fondo para emergencias serán medidas prudentes para atravesar este periodo con mayor tranquilidad.

Escorpio

Con Mercurio retrógrado en su signo, Escorpio podría cuestionarse su identidad, su imagen y sus objetivos personales.

Aunque surja el deseo de cambiar radicalmente, convendrá experimentar con modificaciones pequeñas y darse tiempo para descubrir qué quiere realmente antes de tomar decisiones definitivas.

Sagitario

Sagitario necesitará analizar sus intuiciones antes de actuar. Las dudas y los pensamientos inconclusos podrían generar confusión, especialmente al tomar decisiones importantes.

Observar las circunstancias con calma y distinguir entre una corazonada y una reacción impulsiva será fundamental.

Capricornio

Las amistades y los grupos sociales podrían convertirse en una fuente de malentendidos para Capricornio.

Antes de responder a un mensaje que le moleste, será conveniente pensar en las consecuencias. Algunas conversaciones pueden esperar hasta que las emociones se hayan calmado.

Acuario

El trabajo podría sentirse más pesado para Acuario. Las tareas repetitivas, la falta de reconocimiento o los cambios profesionales podrían generar frustración.

Sin embargo, será mejor evaluar la situación con perspectiva y evitar renunciar o tomar decisiones laborales definitivas en un momento de tensión.

Piscis

Piscis podría experimentar deseos de viajar, explorar nuevos lugares o romper con la rutina. Si tiene un desplazamiento programado, revisar horarios, documentos y reservaciones será especialmente útil.

También puede aprovechar este periodo para recordar experiencias pasadas y planear futuras aventuras.