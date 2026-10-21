Qué sí y qué no hacer durante Mercurio retrógrado del 24 de octubre al 13 de noviembre

Mercurio retrógrado del 24 de octubre al 13 de noviembre de 2026 será uno de los periodos astrológicos que invitarán a revisar relaciones, conversaciones y decisiones importantes.

Esta vez, comienza en Escorpio y coincide con Venus retrógrado, una combinación que, según la astrología, puede asociarse con la nostalgia, los recuerdos del pasado y las dudas sentimentales.

Durante estas semanas, algunas personas podrían sentir la necesidad de recuperar conversaciones pendientes, reencontrarse con alguien o reconsiderar decisiones que parecían definitivas.

¿Qué significa Mercurio retrógrado en Escorpio 2026?

En astrología, Mercurio está relacionado con la comunicación, el pensamiento, los acuerdos y la manera en que interpretamos la información.

Cuando parece desplazarse hacia atrás desde nuestra perspectiva terrestre, comienza un periodo que tradicionalmente se vincula con retrasos, malentendidos y revisiones.

El tránsito por Escorpio añade una dimensión emocional más profunda a esta interpretación.

Este signo se asocia con los secretos, la intimidad, la confianza y la necesidad de descubrir aquello que permanece oculto, explicaron astrólogos de Horóscopo Negro en un reporte detallado.

Venus retrógrado también influye en las relaciones

La coincidencia con Venus retrógrado puede intensificar, desde la perspectiva astrológica, las reflexiones sobre el amor, los vínculos y el valor que damos a otras personas.

Por eso, podrían reaparecer recuerdos de antiguas relaciones o preguntas sobre situaciones que nunca terminaron de resolverse.

No obstante, estos movimientos planetarios no determinan lo que ocurrirá ni garantizan el regreso de una expareja.

Pueden utilizarse como una invitación simbólica para revisar emociones y tomar decisiones más conscientes.

Qué no debes hacer durante Mercurio retrógrado

No firmes contratos sin revisar cada detalle

Si necesitas firmar un contrato laboral, renovar un alquiler o aceptar una propuesta económica, no tienes que detener tus planes por temor a Mercurio retrógrado.

Lo importante es leer las condiciones, comprobar las cantidades, revisar las fechas y resolver cualquier duda antes de comprometerte.

Evita aceptar acuerdos bajo presión y conserva copias de los documentos. Una revisión cuidadosa puede prevenir problemas independientemente de la posición de los planetas.

No busques a tu ex solamente por nostalgia

La combinación astrológica de Mercurio y Venus retrógrados suele relacionarse con recuerdos sentimentales.

Una canción, una fotografía o una publicación en redes sociales podrían despertar el deseo de contactar a alguien del pasado.

Antes de enviar un mensaje, pregúntate qué esperas conseguir. Extrañar a una persona no significa necesariamente que quieras recuperar la relación.

También es importante considerar si estás preparado para recibir una respuesta inesperada o no obtener ninguna.

No interpretes cada mensaje como una indirecta

Durante este periodo, procura no convertir los silencios, las respuestas breves o los retrasos en pruebas de desinterés o engaño.

Si algo te preocupa, pregunta directamente en lugar de construir explicaciones sin suficiente información.

Las conversaciones importantes merecen claridad, paciencia y disposición para escuchar.

No tomes decisiones definitivas en medio del enojo

Los celos, los reproches y las emociones acumuladas pueden complicar una discusión.

Antes de terminar una relación, renunciar a un empleo o bloquear a alguien, date tiempo para distinguir entre una reacción impulsiva y una decisión que realmente necesitas tomar.

Establecer límites sigue siendo válido. La clave está en actuar desde la claridad y no únicamente desde el deseo de lastimar o provocar una respuesta.

No te obsesiones con investigar el pasado

Revisar conversaciones antiguas o vigilar las redes sociales de una expareja puede aumentar la ansiedad sin ofrecer respuestas útiles.

Si una experiencia todavía te afecta, intenta comprender qué necesitas para avanzar, en lugar de buscar constantemente nuevas explicaciones.

Qué sí debes hacer durante Mercurio retrógrado

Recupera proyectos que dejaste pendientes

Mercurio retrógrado también puede servir como recordatorio para retomar ideas abandonadas.

Quizá existe un curso que deseas terminar, un proyecto creativo que quedó incompleto o una propuesta que nunca te atreviste a presentar.

Revisa qué sigue teniendo sentido y aprovecha tu experiencia actual para mejorar aquello que antes no pudiste concretar.

Habla sobre los temas que llevas tiempo evitando

Este puede ser un buen momento para abordar conversaciones pendientes con tu pareja, familiares, amistades o compañeros de trabajo.

Prepara tus ideas, expresa lo que sientes con respeto y escucha la perspectiva de la otra persona. No necesitas ganar una discusión para resolver un problema.

A veces, hablar con honestidad permite dejar atrás meses de incertidumbre.

Revisa tus gastos y acuerdos económicos

En astrología, Escorpio también se relaciona con los recursos compartidos, las deudas y los compromisos financieros.

Por eso, puedes aprovechar estas semanas para revisar suscripciones, organizar pagos, comprobar cuentas y aclarar acuerdos de dinero.

Una revisión de tus finanzas personales puede ayudarte a identificar gastos innecesarios y mejorar tu organización económica.

Aprende a escuchar antes de responder

Evita contestar automáticamente cuando estés molesto. Deja que los demás terminen de hablar, pregunta cuando no entiendas algo y reconoce tus errores cuando sea necesario.

La comunicación consciente puede prevenir malentendidos y fortalecer tus relaciones, incluso cuando existen diferencias importantes.

Acepta que algunos planes necesitan ajustes

Un retraso o un cambio de estrategia no significa que hayas fracasado. Aprovecha las pausas para detectar errores, recopilar información y revisar tus objetivos antes de continuar.