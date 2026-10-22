Índice mundial alerta sobre retroceso del Estado de derecho durante el gobierno de Trump

Estados Unidos perdió terreno en el respeto al Estado de derecho y descendió al puesto 30 entre 143 países evaluados en el índice correspondiente a 2026, elaborado por el World Justice Project (WJP). El retroceso de tres posiciones estuvo acompañado por una caída de 1.8% en su puntuación general, con la justicia civil como el área más afectada.

El informe publicado el miércoles 21 de octubre advierte que las instituciones estadounidenses enfrentan dificultades relacionadas con la aplicación de la justicia, la protección de derechos fundamentales y los límites al poder gubernamental, en medio de una tendencia internacional de debilitamiento institucional.

La caída más pronunciada de Estados Unidos se registró en justicia civil, categoría en la que perdió 10 posiciones para ubicarse en el lugar 47. En justicia penal descendió cuatro puestos, hasta el 41, mientras que en derechos fundamentales cayó siete posiciones, hasta el 49.

Pese a estos retrocesos, el país gobernado por el presidente Donald Trump conserva sus mejores resultados en gobierno abierto, donde ocupa el puesto 20. Este indicador evalúa la disponibilidad de información pública, las oportunidades de participación ciudadana y los mecanismos de rendición de cuentas.

En la categoría de ausencia de corrupción, Estados Unidos se ubicó en el lugar 27. Sin embargo, su puntuación general de 0.67 lo coloca en el puesto 23 de 31 países de la región que comprende América del Norte, la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio.

According to the World Justice Project, rule of law has DECLINED in a STUNNING 62% of countries this year.



NO RULE OF LAW = THE LAW OF THE JUNGLE = NO ECONOMIC PROSPERITY. pic.twitter.com/0W8khqhwih — Steve Hanke (@steve_hanke) October 20, 2026

El deterioro judicial también afecta a otros países

El estudio de WJP también refleja que en el último año el estado de derecho sufrió un deterioro en el 62% de los 143 países analizados, frente al 38% en los que hubo avances. Venezuela volvió a ocupar el último puesto de la lista por segundo año consecutivo.

Dinamarca mantiene la primera posición en el ránking mientras que EE.UU., México, Rusia y China registraron retrocesos, en una tendencia global marcada por las restricciones a las libertades, la injerencia gubernamental en la Justicia y el debilitamiento de los controles al poder.

El informe señala que la expansión de las prácticas autoritarias sigue siendo la principal causa de la erosión del estado de derecho, una tendencia que, según el director ejecutivo del WJP, Alejandro Ponce, “ya no es solo una tendencia emergente, sino que se ha arraigado en muchas partes del mundo”.

El WJP identifica la influencia gubernamental indebida en la justicia y la extralimitación del poder Ejecutivo como factores centrales de este deterioro. Entre las principales medidas analizadas, la libertad de opinión y expresión retrocedió en el 64% de los países evaluados, la libertad de reunión y asociación en el 67% y la participación ciudadana en el 65%.

La justicia civil se debilitó en el 64% de los países y la justicia penal en el 58%, mientras que los límites judiciales a los poderes gubernamentales retrocedieron en el 63% de los Estados evaluados. El informe también encontró una relación entre un Estado de derecho sólido y mejores indicadores económicos, como mayores ingresos por habitante, menor inflación y mejores calificaciones crediticias soberanas.

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