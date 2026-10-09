Administración Trump cancela subsidios de Obamacare para 760.000 inscritos por presunto fraude

760.000 personas inscritas en la Ley de Cuidado de Salud Asequible podrán perder sus beneficios tras el anuncio del vicepresidente JD Vance y otros funcionarios.

Estos alegaron que las personas fueron presuntamente afiliadas de manera fraudulenta en el programa de salud.

Vance aclaró que esta cancelación de de estos subsidios para cientos de miles de personas se traducirá en un ahorro de costos de $2.200 millones de dólares.

“En realidad, nos estamos asegurando de que las personas que reciben subsidios de Obamacare realmente tengan derecho a recibirlos”, dijo Vance.

Vance apuntó que algunas inscripciones no poseían números de Seguro Social o algún documento migratorio.

Más cancelaciones

La administración de Trump también anunció una suspensión de seis meses para nuevos agentes o corredores que inscriban a personas que se les considere un “fraude detectado”.

A inicios de 2026, aproximadamente 19,2 millones de estadounidenses estaban inscritos en el plan de salud del mercado de ACA, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

La cifra aumentó tras la pandemia de covid-19 y la decisión del antiguo presidente Joe Biden de ampliar mediante la Ley de Rescate Estadounidense y la Ley de Reducción de la Inflación.

Mayor transparencia

Expertos en políticas de salud piden a los funcionarios de Donald Trump mayor transparencia sobre cómo se hacen estos recortes de inscritos, para así evitar que sean eliminadas personas por error.

Según Los Ángeles Times, la vicepresidenta y directora del programa ACA en la organización sin fines de lucro de investigación en salud KFF: “Creo que no hay duda de que a alguien que fue inscrito de manera fraudulenta se le debería cancelar la cobertura (…) creo que la pregunta es si este fue el proceso adecuado para identificar a los inscritos fraudulentos, y también si todos ellos fueron inscritos de manera fraudulenta”.

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