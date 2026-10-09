Tiroteo frente a un tribunal de Nashville deja un hombre abatido

Autoridades informaron que un hombre armado con pistola y un cuchillo fue abatido por un guardia de seguridad en la entrada de un tribunal federal en Nashville.

El portavoz de la policía metropolitana de la ciudad más grande de Tennessee, Don Aaron, indicó que a las 9:30 A.M. el hombre intentó disparar su arma, pero no lo logró, y luego sacó su cuchillo.

Un guardia de seguridad disparó contra el atacante, quien fue trasladado al hospital, donde fue declarado muerto.

No era de Tennessee

Don Aaron aseguró que el hombre era de otro y que desconocen hasta el momento por qué se encontraba en el tribunal. Además, revisaron su automóvil, pero no hallaron “nada amenazante”.

El fiscal Rob McGuire detalló que la fiscalía federal está dentro del tribunal, al igual que las oficinas de los senadores federales del estado.

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