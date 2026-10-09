Christa Pike desarrolla neumonía, pero ya comienza a caminar tras su fallida ejecución

Christa Pike, la mujer condenada a muerte que sobrevivió a un intento fallido de ejecución mediante inyección letal en Tennessee, Estados Unidos, comenzó a caminar nuevamente en el hospital, aunque continúa enfrentando complicaciones de salud y dificultades de memoria y concentración.

De acuerdo con medios como Univision, Pike, de 50 años, ha mostrado avances en su recuperación después de recibir dos dosis del fármaco pentobarbital durante el procedimiento realizado el pasado 30 de septiembre.

Su abogado, Stephen Ferrell, informó que la mujer logró levantarse y caminar por primera vez dentro de su habitación. Sin embargo, advirtió que permanece mentalmente confundida, pierde con facilidad el hilo de sus pensamientos y puede olvidar hacia dónde se dirige.

Ferrell señaló que todavía se desconoce si las lesiones ocasionadas por el procedimiento tendrán consecuencias permanentes. Además, aclaró que no ha hablado personalmente con Pike y que recibe información a través de colegas que sí han tenido contacto con ella.

Pronóstico incierto

La recuperación de Pike tomó por sorpresa a su equipo legal. Después de recibir las dos dosis de pentobarbital, la mujer quedó inconsciente y su estado fue considerado crítico. Según sus abogados, llegó a ser descrita como cerebralmente muerta y los médicos contemplaban retirar el soporte vital.

No obstante, el martes 6 de octubre despertó inesperadamente y comenzó a hablar, lo que abrió una nueva etapa en su evolución clínica.

Aunque recuperar la conciencia y la capacidad de desplazarse representa un avance, su pronóstico continúa siendo incierto. Las alteraciones cognitivas y las lesiones físicas mantienen la preocupación sobre el alcance de los daños que pudo sufrir durante el intento de ejecución.

Pike fue condenada a muerte por el asesinato de su compañera de estudios Colleen Slemmer, de 19 años, cometido en 1995, cuando ambas eran adolescentes.

Tras sobrevivir al procedimiento, sus abogados solicitaron reiteradamente al gobernador de Tennessee, Bill Lee, que conmute la sentencia de muerte por cadena perpetua, con el argumento de que no debería ser sometida nuevamente a una ejecución.

El caso también ha generado cuestionamientos sobre los protocolos utilizados para administrar la inyección letal y las circunstancias que impidieron que el procedimiento terminara con la muerte de la condenada.

Por ahora, las autoridades no han determinado públicamente si intentarán ejecutar nuevamente a Pike. Mientras tanto, su recuperación médica continúa y persiste la incertidumbre sobre las posibles secuelas físicas y neurológicas.

Sigue leyendo:

– Abogados de Christa Pike aseguran que su cliente está enojada y confundida.

– Tennessee está considerando otros métodos de ejecución tras el fallido intento de inyección letal de Christa Pike.