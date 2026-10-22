Se retoma el proyecto de arrancar la construcción del “Arco del Triunfo” en Washington

La construcción del denominado “Arco del Triunfo”, majestuoso monumento propuesto por el presidente Donald Trump como un símbolo de orgullo nacional, podría arrancar tan solo unos días después de haberse efectuado las elecciones intermedias.

Más de un año después de que, en una cena de gala, el magnate neoyorquino presentó la idea de contar con un monumento alusivo al 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos, el plan de construcción estaría próximo a iniciar.

La obra de 76 metros de altura pretende ubicarse enfrente del Cementerio Nacional de Arlington, donde permanecen enterrados los restos de cerca de 430,000 militares, veteranos y sus familiares.

A través de un documento presentado por el Departamento de Justicia ante el tribunal dio a conocer que la Comisión Nacional de Planificación de la Capital se reunirá el 5 de noviembre y quizá ese mismo día podría aprobarse el arranque de la construcción del “Arco del Triunfo”.

59 Cities throughout the World have a Triumphal Arch. Washington, D.C., is the only one that doesn’t. With the Arc de Triomphe, in Paris, under siege by the Radical Left Lunatics who have taken over the country, we will assume only 58 remain! President DONALD J. TRUMP



( TS: Oct? pic.twitter.com/5mhTlVScmh — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 20, 2026

Destaca el hecho de que en los planos de la obra arquitectónica presentados hace unos días no aparecía el complejo militar planteado inicialmente por el jefe de la nación, lo cual relega al propósito de seguridad nacional que justificaba el proyecto, pues se llegó a plantear la posibilidad de contar con drones e incluso francotiradores militares, incluyendo hasta un depósito de municiones.

“Es la única ciudad de gran importancia en el mundo que no tiene un arco triunfal. Y este los va a superar a todos. El que la mayoría de la gente conoce es el Arco del Triunfo en París, Francia. Y creo que el nuestro lo va a superar con creces”, señaló Trump en diciembre del año pasado sin revelar el monto total de presupuesto asignado a la obra con la cual se pretende

Los detractores del magnate neoyorquino consideran que no es el momento más adecuado para destinar millones de dólares a un monumento, sobre todo debido a que la economía estadounidense marcha por debajo del nivel proyectado. Sin embargo, el presidente está aferrado a la idea de continuar con la construcción.

Existe un dato curioso surgido en 1902, cuando el Servicio de Parques Nacionales planteó un proyecto, nunca concretado, para incluir un arco triunfal destinado a honrar a Hiriam Ulysses S. Grant, 18.º presidente de la nación y general de la Unión.

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