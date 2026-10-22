Trump acusa a Irán de manipular precio del petróleo para perjudicar a republicanos en elecciones

Donald Trump acusó este jueves a Irán de intentar elevar los precios internacionales del petróleo mediante supuestos ataques falsos en el estrecho de Ormuz, con el propósito de perjudicar al Partido Republicano en las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre. La denuncia surgió en medio de una nueva escalada de tensiones en Medio Oriente y del creciente malestar de los estadounidenses por el encarecimiento de los combustibles.

“Irán está haciendo todo lo posible para elevar el precio del petróleo antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El mandatario aseguró que Teherán difundió información falsa sobre ataques contra embarcaciones y la presencia de minas navales en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas de transporte de hidrocarburos del mundo.

De acuerdo con Trump, por esa vía marítima circuló incluso más petróleo que antes del inicio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, en febrero pasado. Sin embargo, no presentó pruebas de que las autoridades iraníes hubieran fabricado los incidentes para influir en las elecciones estadounidenses.

Las declaraciones surgieron después de que la Guardia Revolucionaria iraní reportó daños en siete petroleros durante la noche del miércoles en el estrecho de Ormuz. La agencia Associated Press señaló que no pudo confirmar de manera independiente esos incidentes.

Según la empresa de análisis marítimo Lloyd’s List Intelligence, durante octubre se registraron 28 ataques contra embarcaciones comerciales, la cifra mensual más elevada desde el comienzo de la guerra. Aunque el transporte de crudo continuó bajo protección militar estadounidense, las operaciones enfrentaron mayores costos y riesgos.

El enfrentamiento coincidió con una nueva subida de los precios internacionales del petróleo. De acuerdo con Reuters, el barril de Brent, referencia mundial, aumentó 4.0% y cerró este jueves en 113.17 dólares, su nivel más alto en cinco meses. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, avanzó 2.4%, hasta los 99.47 dólares.

La agencia atribuyó el incremento principalmente a los ataques de los rebeldes hutíes contra infraestructura saudí y al temor de nuevas interrupciones del suministro energético en Medio Oriente.

La controversia adquirió especial relevancia política a menos de dos semanas de las elecciones legislativas estadounidenses, en las que los republicanos buscaron conservar el control del Congreso.

El elevado costo de vida, la inflación y las consecuencias económicas de la guerra con Irán se convirtieron en factores de presión para el partido de Trump, mientras los demócratas intentan capitalizar el descontento de los votantes.

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