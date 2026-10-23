Armando Archundia no mete las manos al fuego por la honestidad del arbitraje mexicano actual

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El exárbitro mundialista Armando Archundia encendió las alarmas en el balompié azteca al asegurar de forma tajante que se niega rotundamente a meter las manos al fuego por la honestidad actual de los silbantes nacionales ni por la directiva que hoy encabeza el gremio, dejando entrever una alarmante crisis moral y de capacidad institucional dentro de la polémica Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol.

En una reveladora charla periodística con La Opinión, el exdirigente cuestionó severamente la gestión de Juan Manuel Herrero y del argentino Horacio Elizondo, sentenciando textualmente sobre la honradez de sus antiguos dirigidos: Meto las manos al fuego por Armando Archundia. “No creo que haya algo, pero este yo no puedo garantizarlo y hoy en la actualidad no sabemos, ¿no?”, dejando una dolorosa herida abierta en la credibilidad del aparato de justicia deportiva en México.

?Armando Archundia llega a FENIFUT para fortalecer el arbitraje nicaragüense ????????????? #Arbitraje https://t.co/vZ8gt2Elhq pic.twitter.com/JFYmnUM7gn — Claro Sports (@ClaroSports) September 19, 2026

El silbante que presume el récord histórico de ocho compromisos dirigidos en Copas del Mundo elevó de forma dramática el tono de la discusión al lanzar una analogía sumamente picante sobre las traiciones internas del medio: “A veces duerme uno con una persona o convive con una persona y resulta que es la que trae el el el el puñal para darle la puñalada. Entonces, a mí de arbitraje, por lo que yo vi, por lo que yo hice, es Armando Archundia por quien meto las manos”.

Archundia arremetió con todo en contra de los manejos turbios que se sospechan en la tecnología y exigió transparencia absoluta mediante la liberación inmediata del material audiovisual: “Estuvo el señor Elizondo en la cabina por esto y por esto y por esto y por esto. No hay nada, es escrito. Y si no hay nada oculto, pues también que liberen los videos y audios como se hizo en su momento. “Si no le gusta alguno, pues es su problema”.

#Arbitraje | Armando Archundia es nombrado Presidente de la Comisión de Árbitros en la Casa del Fútbol.



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Para poner la cereza en el pastel, el exdirectivo destrozó el nulo impacto que ha tenido el instructor sudamericano en los campos de entrenamiento del balompié nacional al concluir sin pelos en la lengua: “Hoy no se está viendo reflejado porque, insisto, el trabajo que no se hace, ahí está el resultado. El día que se bajen a la cancha y se pongan a hacerlo, las cosas cambian. Y me parece que Elizondo tiene mucha final de Copa del Mundo, pero poco trabajo de cancha”.

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