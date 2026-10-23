El Servicio Secreto cerró una calle cercana a la Casa Blanca ante la aparición de un paquete sospechoso

Un grupo de agentes del Servicio Secreto y elementos de la policía de Washington D.C. se dieron a la tarea de cerrar una calle cercana a la Casa Blanca después de un reporte ciudadano alertando sobre la presunta aparición de un paquete sospechoso.

De acuerdo con un comunicado emitido por un portavoz del Servicio Secreto a la cadena de noticias NewsNation, el “objeto sospechoso” fue colocado cerca del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower y por cuestiones de seguridad se optó por cerrar la calle al tránsito de peatones y vehículos.

“Alrededor de las 14:40 horas del 23 de octubre de 2026, la policía del Servicio Secreto fue notificada de un objeto sospechoso cerca de la calle 17 y la avenida Pennsylvania”, señaló el escueto texto.

Trascendió que la Unidad de Desactivación de Artefactos Explosivos del Departamento de Policía Metropolitana (MPD) y otros grupos policiacos acudieron a la zona para brindar apoyo y despejar la zona ante la presencia de personas curiosas tratando de investigar qué sucedía.

17th and Pennsylvania NW, the near the White House is blocked off. Reports of a suspicious package. K9 units just arriving. pic.twitter.com/b7r7I104yR — Chris Sheridan (@ChrisSheridan34) October 23, 2026

A través de una publicación en la plataforma social X, anteriormente conocida como Twitter, los diplomáticos que laboran en la Embajada de Irlanda, ubicada cerca del área cerrada por el Servicio Secreto informaron que sus instalaciones habían dejado de ofrecer atención al público en espera de que se esclarecía la situación.

“Los ciudadanos de la zona deben seguir los consejos de las autoridades locales”, recomendaba el mensaje.

Horas antes, en la embajada de Ucrania apareció otro paquete sospechoso que obligó la evacuación del inmueble.

Sin embargo, cuando las autoridades revisaron el extraño envoltorio descubrieron que sólo se trataba de algo inofensivo y autorizaron reabrir el lugar y retomar las actividades.

Hasta el momento, el Servicio Secreto no ha dado a conocer ningún detalle sobre el contenido que había en el interior del paquete encontrado cerca del inmueble donde despacha Donald Trump.

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