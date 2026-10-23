Signos del zodiaco que tendrán la suerte de su lado en la temporada de Escorpio

La temporada de Escorpio comienza el 23 de octubre y termina el 22 de noviembre, un periodo que, de acuerdo con la astrología, se caracteriza por las emociones intensas, las revelaciones inesperadas y las transformaciones personales.

Mientras algunos signos podrían aprovechar estas semanas para reflexionar sobre sus deseos y prioridades, otros tendrán oportunidades para renovar sus relaciones, recuperar algo perdido o abrirse camino hacia nuevas experiencias.

Tauro, Cáncer, Libra, Capricornio y Piscis destacan entre los signos del zodiaco que podrían tener la suerte de su lado durante esta etapa, de acuerdo con un reporte astrológico de Vogue.

Para ellos, la fortuna podría manifestarse de distintas maneras: desde una reconciliación amorosa hasta una noticia económica favorable, una conexión inesperada o una experiencia capaz de cambiar su perspectiva de la vida.

1. Tauro

Para Tauro, la temporada de Escorpio podría traer una etapa especialmente favorable para las relaciones personales, románticas y profesionales.

La conexión con personas creativas, leales y con intereses similares podría convertirse en una fuente de inspiración para salir de la rutina y explorar nuevas ideas.

En el amor, los Tauro podrían reencontrarse con alguien de su pasado o descubrir aspectos desconocidos de su pareja actual.

La clave estará en permitir que los vínculos evolucionen sin aferrarse a las dinámicas de siempre.

También podrían surgir colaboraciones que impulsen proyectos creativos o profesionales.

Abrirse a nuevas perspectivas será una forma de aprovechar las oportunidades de esta temporada.

2. Cáncer

Cáncer podría vivir semanas llenas de emociones, encuentros especiales y experiencias inesperadas.

La energía asociada con Escorpio favorece simbólicamente la conexión emocional, por lo que algunos cancerianos podrían sentir que recuperan la chispa en su vida sentimental.

Quienes estén solteros podrían reencontrarse con una antigua pareja o experimentar una atracción inesperada.

Para quienes ya tienen una relación, este periodo puede ser una invitación a romper la monotonía y recuperar la complicidad.

La creatividad también ocupará un lugar importante. Un proyecto abandonado podría recuperar su atractivo y convertirse en una oportunidad para expresar talentos que habían quedado en segundo plano.

3. Libra

Libra podría recibir una de las sorpresas más agradables de la temporada de Escorpio, especialmente en asuntos relacionados con recursos económicos y pendientes del pasado.

La fortuna podría presentarse como la devolución de un préstamo, la recuperación de un objeto extraviado, el hallazgo de dinero olvidado o una conversación que finalmente se traduzca en una mejora salarial.

Aunque cada situación dependerá de las circunstancias personales, el simbolismo astrológico invita a prestar atención a los asuntos que parecían estancados.

Eso sí, conviene mantener la organización y revisar los detalles importantes. Si hay documentos, pagos o compromisos pendientes, darles seguimiento puede ayudar a evitar confusiones.

4. Capricornio

Capricornio podría descubrir que la suerte también se encuentra fuera del trabajo.

Aunque este signo suele asociarse con la disciplina y la ambición, la temporada de Escorpio podría favorecer una vida social más activa y encuentros que aporten nuevas perspectivas.

Las amistades, las reuniones y las conversaciones inesperadas podrían abrir la puerta a oportunidades interesantes. Incluso una persona con la que existen diferencias podría compartir información útil o ayudar a resolver una situación pendiente. L

as reconciliaciones también podrían cobrar protagonismo. Para Capricornio, escuchar sin prejuicios y elegir cuidadosamente qué relaciones desea recuperar será importante para aprovechar esta etapa.

5. Piscis

Piscis podría ser uno de los signos más favorecidos durante la temporada de Escorpio.

Las experiencias fuera de la rutina, desde un viaje al extranjero hasta una escapada cercana, podrían inspirar cambios importantes en su manera de comprender el mundo.

También podrían aparecer oportunidades relacionadas con la comunicación, la creatividad y la exposición pública.

Quienes tengan un proyecto personal, una idea artística o un mensaje que compartir podrían encontrar un momento adecuado para dar sus primeros pasos y conectar con nuevas audiencias.

Además, una noticia inesperada o la recuperación de información olvidada podría cambiar la forma en que Piscis interpreta una situación.

Mantener la curiosidad y estar dispuesto a explorar caminos diferentes será fundamental.