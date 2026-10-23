Trump exige la renuncia de Ilhan Omar tras una acusación no comprobada sobre su identidad

Donald Trump volvió a arremeter contra la congresista demócrata Ilhan Omar y exigió que abandone inmediatamente su escaño en la Cámara de Representantes. El mandatario aprovechó la aparición de un documento judicial que menciona otros nombres atribuidos a la legisladora para acusarla de haber utilizado una identidad falsa al asumir el cargo, una afirmación que hasta ahora no ha sido comprobada.

Durante un mitin en Iowa, Trump sostuvo que Omar no habría utilizado su nombre verdadero para ser elegida y prestar juramento en el Congreso. “Usó un nombre falso para jurar el cargo. Supongo que debe renunciar inmediatamente a su puesto en el Congreso”, afirmó ante sus simpatizantes.

El presidente incluso aseguró que los republicanos acababan de ganar un escaño en la Cámara, aunque sus declaraciones no significan que exista una vacante ni que se haya producido un cambio en la composición del Congreso.

It was just revealed that Ilhan Omar’s name is not Ilhan Omar, the one she used to get elected and sworn into Congress, but rather, it’s an entirely different name, Ilhan Nur Said Elmi, and that her last name is, incredibly, also the exact name of her brother, Ahmed Nur Said? pic.twitter.com/PDNWg2Mq6o — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 23, 2026

El documento judicial que encendió la polémica

La controversia surgió después de que un escrito presentado ante un tribunal federal por la oficina de la fiscal federal Jeanine Pirro mencionara a la congresista como “Ilhan Nur Said Elmi, también conocida como Ilhan Abdullahi Omar”.

Según la información publicada por Fox News, el documento forma parte de un procedimiento relacionado con los esfuerzos por mantener bajo reserva los registros de una orden de registro federal en una vivienda vinculada a Omar en el área de Washington.

Sin embargo, la aparición de esos nombres en un escrito judicial no demuestra por sí sola que la legisladora haya cometido alguna irregularidad, ni que haya utilizado una identidad falsa para llegar al Congreso.

Trump también volvió a mencionar las antiguas acusaciones relacionadas con el matrimonio de Omar con Ahmed Nur Said Elmi, a quien sus detractores han señalado durante años como supuesto hermano de la congresista. Ella ha negado reiteradamente esa versión.

Ilhan Omar responde y rechaza las acusaciones

La oficina de la representante demócrata rechazó tajantemente los señalamientos. Un portavoz declaró a Fox News Digital que la información era “completamente falsa” y sostuvo que el nombre real de la legisladora es Ilhan Omar.

En una entrevista con MS NOW, Omar calificó de “absurda” la acusación sobre su matrimonio. Cuando le preguntaron si tenía algún parentesco con su exesposo, respondió: “Que yo sepa, no”.

Su equipo también calificó las acusaciones de una “calumnia desesperada” y cuestionó que los medios continúen dando espacio a una versión que considera falsa.

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