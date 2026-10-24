Arrestan a migrante mexicano por decapitar la figura de un soldado en histórico monumento en Virginia

Un hombre de Virginia presuntamente usó un mazo para decapitar a un soldado representado en un monumento histórico de Iwo Jima, informó la policía.

Miguel Alonso Maldonado Soriano, de 27 años y residente de Stafford, fue arrestado el miércoles 21 de octubre, luego de que agentes que respondieron a un reporte de vandalismo lo encontraran golpeando la estatua con un mazo, informó la policía en un comunicado.

Los agentes acudieron al monumento cerca de Richmond Highway y Fuller Road alrededor de las 10:13 p.m. tras recibir un reporte de destrucción de propiedad, indicó la policía.

Los agentes lo encontraron “dañando activamente la estatua con un mazo”, informó el departamento. Fue detenido sin incidentes.

Una de las cabezas de los soldados fue arrancada, y la policía estimó los daños en cientos de miles de dólares.

The historic Iwo Jima statue near Marine Corps Base Quantico has been severely vandalized.



Police arrested 27-year-old Miguel Alonso Maldonado Soriano on Wednesday night after catching him "actively damaging" the monument with a sledgehammer.

pic.twitter.com/PRQvBX7Yj6 — Michael Snyder (@Revelation1217) October 23, 2026

Según The Washington Post, otra figura perdió una bayoneta, mientras que una tercera sufrió daños en el casco y el rostro.

Maldonado Soriano fue acusado de destrucción de propiedad, allanamiento con intención de dañar propiedad y daños a un monumento. Según la policía, se encuentra detenido sin derecho a fianza.

Fue beneficiario de DACA

Por medio de un comunicado de prensa, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional dijo que la investigación que realizaron reflejó que Miguel Alonso Maldonado Soriano es mexicano e ingresó a Estados Unidos en diciembre de 1999.

No fue hasta 2014 que obtuvo protección bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). En 2024, indicó en el comunicado, el inmigrante recibió su prórroga más reciente, que expiró en agosto de 2026.

El motivo del presunto vandalismo aún no está claro. La sargento Erin Noble, de la policía del condado de Prince William, declaró a CNN que Maldonado Soriano ofreció a los investigadores “múltiples razones contradictorias” para justificar sus acciones.

El monumento dañado es una escultura de piedra caliza de casi tres metros de altura que representa el icónico izamiento de la bandera en Iwo Jima durante la Segunda Guerra Mundial, inmortalizado en una fotografía tomada por Joe Rosenthal el 23 de febrero de 1945.

Según el Cuerpo de Marines, el escultor Felix de Weldon completó la estatua en 1945. Se trata de una versión más pequeña del famoso Monumento Conmemorativo de Guerra del Cuerpo de Marines de bronce en Arlington, Virginia, inaugurado en 1954.

El monumento ha servido de telón de fondo para generaciones de ceremonias militares, según declaró Keil Gentry, director del Museo Nacional del Cuerpo de Marines, a NBC4 Washington.

“Durante generaciones se han realizado ascensos, nombramientos, jubilaciones y reenganches frente a este emblemático monumento”, afirmó Gentry.

Añadió que reparar la escultura dañada “probablemente será un reto”.

Sigue leyendo:

– Vandalizan estrella de Dolly Parton en Hollywood.

– Mujer de Kentucky enfrenta 20 años por vandalizar el Memorial de la Segunda Guerra Mundial.

– Ex atleta olímpico pasaría hasta 10 años en prisión al ser acusado de dañar el Estanque Reflectante.