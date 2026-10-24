Condenan a mujer que robó una recién nacida de un hospital en México y la abandonó en una bolsa

Karla Daniela Rentería Romero, responsable de sustraer a una recién nacida del Hospital Materno Infantil de Durango en octubre de 2025, y abandonarla al día siguiente dentro de una bolsa negra en un área verde, fue condenada a 37 años, cinco meses y 29 días de prisión.

Los hechos ocurrieron el 23 de octubre de 2025, alrededor de las 16:00 horas, cuando Rentería Romero ingresó al Hospital Materno Infantil, en la Zona Centro de Durango.

Según las investigaciones ministeriales, la mujer vestía ropa quirúrgica y portaba un cubrebocas, lo que le permitió dirigirse al área de neonatos, donde se encontraba la pequeña. Posteriormente, sustrajo a la recién nacida y la ocultó dentro de una bolsa negra para sacarla del hospital.

La Fiscalía señaló que la mujer habría actuado con la intención de hacer creer a su pareja, quien residía en Nebraska, Estados Unidos, que la niña era hija de ambos, luego de que presuntamente fingiera estar embarazada.

?? #Durango | Karla Daniela Rentería Romero fue sentenciada a 37 años, 5 meses y 29 días de cárcel por sustraer a una bebé del Hospital Materno Infantil en octubre de 2025 y abandonarla dentro de una bolsa negra en Hacienda Las Flores.#LineaPolitica #Durango pic.twitter.com/9NA3aH4Cfp — Línea Política (@Linea_Politca) October 22, 2026

La abandonó en un área verde

El 24 de octubre de 2025, un día después de la sustracción, la mujer abandonó a la pequeña dentro de la misma bolsa negra en un área verde.

La recién nacida fue localizada con vida y recibió atención tras ser encontrada, lo que permitió continuar con las investigaciones para esclarecer los hechos e identificar a las personas presuntamente involucradas.

A partir de los elementos recabados, las autoridades obtuvieron una orden de aprehensión contra Rentería Romero, quien fue detenida y procesada.

Otra persona la ayudó

En el caso también figura Anabel “N”, quien se desempeñaba como trabajadora de limpieza en el hospital y es señalada por su presunta colaboración para facilitar la sustracción de la menor.

De acuerdo con la Fiscalía, la empleada habría proporcionado información sobre la identidad y ubicación de la recién nacida, así como sobre las rutinas del personal médico y de enfermería. Por esos datos, Rentería Romero presuntamente le ofreció $20,000 pesos.

Sin embargo, la situación jurídica de Anabel “N” continúa pendiente de resolución, pues su defensa promovió recursos legales que detuvieron el procedimiento.

Por ello, hasta el momento no se ha dictado una sentencia definitiva en su contra.

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